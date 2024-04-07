Trabzonlu şehit pilot Yüzbaşı Gençcelep anısına iftar yemeği düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 7 Nisan 2021'de şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in şehadetinin 3. yılında iftar yemeği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bulak Mahallesi Orta Camisi avlusunda düzenlenen iftar yemeğine, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Bulak Mahalle Muhtarı Hurşit Gençcelep, şehit Gençcelep'in ailesi, şehit yakınları, gaziler ve davetliler katıldı.

Başkan Genç, şehitlik mertebesinin önemine işaret ederek, "Türk bayrağının ilelebet gökyüzünde dalgalanması, minarelerde ezanın susmaması adına gözünü kırpmadan şehit olan baş tacı şehitlerimiz. Onların sayesinde biz şu anda ayaktayız. Onların sayesinde bu topraklar ilelebet Türk yurdu ve İslam yurdu olarak kalacaktır. Biz böyle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, şehit ailelerinin, gazilerin ve annelerinin baş tacı olduğunu vurgulayarak, "Biz elimizden gelen ne varsa onları yapmakla mükellefiz. Burak'ımızın kıymetli ailesine bir kez daha Allah'tan sabır diliyorum. Bu vesileyle buradaki şehit ailelerine de yine aynı şekilde dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.