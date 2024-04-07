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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 19:58 Güncelleme: 07.04.2024 - 19:58
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
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        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerce uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

        Ekipler, uyuşturucu madde temin ettiği ve satışını yaptığı belirlenen bir şüphelinin ikametinde arama yaptı.

        Uyuşturucu madde tespit köpeği Aynaz'ın da katıldığı operasyonda, 20 gram kubar esrar, hassas terazi ve 23 bin 200 lira ele geçirildi.

        Şüpheli, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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