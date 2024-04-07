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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Real Madrid Onuralp Çevikkan'ın peşinde! - Futbol Haberleri

        Real Madrid Onuralp Çevikkan'ın peşinde!

        Milli futbolcu Arda Güler'i kadrosunda bulunduran Real Madrid, bu kez Trabzonsporlu genç kaleci Onuralp Çevikkan'ı gündemine aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:23
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        Kadrosuna Arda Güler'i katan Real Madrid bir Türk oyuncunun daha peşine düştü.

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        İspanyol devinin radarına bu kez Trabzonsporlu genç kaleci Onuralp Çevikkan girdi.

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        Henüz A takımda oynayamayan Onuralp, U18 Milli Takımı'nda sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.

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        18 yaşındaki file bekçisini şimdi de Real Madrid'in takibe aldığı öğrenildi.

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        Trabzonspor genç kaleciyi Altınordu'dan 700 bin euroya transfer etmişti.

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