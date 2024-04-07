Real Madrid Onuralp Çevikkan'ın peşinde!
Milli futbolcu Arda Güler'i kadrosunda bulunduran Real Madrid, bu kez Trabzonsporlu genç kaleci Onuralp Çevikkan'ı gündemine aldı.
Kadrosuna Arda Güler'i katan Real Madrid bir Türk oyuncunun daha peşine düştü.
İspanyol devinin radarına bu kez Trabzonsporlu genç kaleci Onuralp Çevikkan girdi.
Henüz A takımda oynayamayan Onuralp, U18 Milli Takımı'nda sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.
18 yaşındaki file bekçisini şimdi de Real Madrid'in takibe aldığı öğrenildi.
Trabzonspor genç kaleciyi Altınordu'dan 700 bin euroya transfer etmişti.