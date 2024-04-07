Cem Yılmaz, açıkladı. 16 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyor- Magazin haberleri

Cem Yılmaz, açıkladı. 16 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyor- Magazin haberleri

Cem Yılmaz, açıkladı. 16 milyon 300 bin kişiyi ilgilendiriyor Cem Yılmaz'ın X hesabına abone olmanın artık ücretli olduğu açıklaması bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Abonelik ücreti, sosyal medyada tartışma konusu oldu

Habertürk Giriş: 07.04.2024 - 14:42 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:25 facebook

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