İstanbul Kadıköy'de oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından Uğur İris ve kızı Nil İris'e saldırarak ellerindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler yakalandı.

DHA'nın haberine göre Kadıköy Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Mart akşamı oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçını tribünde izledikten sonra salondan ayrılan Galatasaray taraftarı Uğur İris ve kızı Nil İris'e salon dışında bekleyen şüpheliler saldırdı.

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7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Baba ve kızın elindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler küçük kıza tekme attı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı örgütlediği belirlenen H.B.A. ve M.B.Ö. ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E.'yi yakaladı.