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        Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA: Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!

        Dehşet anları kamerada! Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı

        İstanbul Kadıköy'de oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından Galatasaraylı Uğur İris ve kızı Nil İris saldırıya uğradı. Baba ve kızına saldırarak ellerindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 07.04.2024 - 15:57
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        Galatasaraylı baba ve kıza saldıran şüpheliler yakalandı!
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        İstanbul Kadıköy'de oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçının ardından Uğur İris ve kızı Nil İris'e saldırarak ellerindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler yakalandı.

        DHA'nın haberine göre Kadıköy Burhan Felek Spor Salonu'nda 5 Mart akşamı oynanan Galatasaray Daikin – Nilüfer Belediyesi kadın voleybol maçını tribünde izledikten sonra salondan ayrılan Galatasaray taraftarı Uğur İris ve kızı Nil İris'e salon dışında bekleyen şüpheliler saldırdı.

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        7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Baba ve kızın elindeki pankart ve bayrakları alan şüpheliler küçük kıza tekme attı. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayı örgütlediği belirlenen H.B.A. ve M.B.Ö. ile olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T.P, M.Ö, Y.B, A.Y. ve S.K.E.'yi yakaladı.

        Yapılan sorgulamalarda, Y.B.’nin 'Mala zarar vermek suçundan', M.B.Ö. 'nün dolandırıcılık suçundan 5 adet suç kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler "Yağma- Kasten Yaralama - Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

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        #son dakika
        #Uğur İris
        #Nil İris
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