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        Trafikte tartıştığı sürücüyü vuran şüpheli: Silahım kontrolsüzce patladı

        SalimSARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon)- TRABZON''un Sürmene ilçesin Karadeniz Sahil Yolu'nda otomobiliyle seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı diğer otomobil sürücüsü Bayram Tepegöz'ü (35) tabancayla vuran Furkan Korkmaz (28), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 10:43 Güncelleme: 07.04.2024 - 10:45
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        Trafikte tartıştığı sürücüyü vuran şüpheli: Silahım kontrolsüzce patladı
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        SalimSARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon)- TRABZON'’un Sürmene ilçesin Karadeniz Sahil Yolu'nda otomobiliyle seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı diğer otomobil sürücüsü Bayram Tepegöz'ü (35) tabancayla vuran Furkan Korkmaz (28), tutuklandı. Korkmaz'ın ifadesinde "Selektörle yol istedim vermedi, beni yolda sıkıştırdı. Yan camı açıp, nedenini sorunca bana ağır küfürler edip, silahla tehdit etti. Eğilince silahını alıp bana ateş edeceği düşüncesiyle, tabancamı hedef gözetmeksizin doğrulttum; silahım kontrolsüzce patladı” dediği öğrenildi.

        Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında ilçenin Yemişli Mahallesi’nde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu’nda 61 AGY 250 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Korkmaz ile aynı yöne giden 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü Bayram T. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Korkmaz, önünde seyreden otomobile aracından tabancayla ateş edip, kaçtı. Direksiyon başında karın boşluğuna isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Bayram Tepegöz, durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayram Tepegöz. ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildi. Furkan Korkmaz ise polis ekipleri tarafından Maçka ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.

        SİLAHI KONTROLSÜZCE PATLAMIŞ

        Furkan Korkmaz’ın emniyetteki ifadesinde, “Selektörle yol istedim vermedi, beni yolda sıkıştırdı. Yan camı açıp, nedenini sorunca bana ağır küfürler edip, silahla tehdit etti. Eğilince silahını alıp bana ateş edeceği düşüncesiyle, tabancamı hedef gözetmeksizin doğrulttum; silahım kontrolsüzce patladı. O sürücünün de yaralandığı polisten öğrendim” dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan Korkma, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Bayram Tepegöz Sürmene Devlet Hastanesi’ndeki ameliyat sonrası, Kaşüstü Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Tepegöz’ün hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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