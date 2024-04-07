Trafikte tartıştığı sürücüyü vuran şüpheli: Silahım kontrolsüzce patladı

SalimSARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon)- TRABZON'’un Sürmene ilçesin Karadeniz Sahil Yolu'nda otomobiliyle seyir halindeyken yol verme meselesi nedeniyle tartıştığı diğer otomobil sürücüsü Bayram Tepegöz'ü (35) tabancayla vuran Furkan Korkmaz (28), tutuklandı. Korkmaz'ın ifadesinde "Selektörle yol istedim vermedi, beni yolda sıkıştırdı. Yan camı açıp, nedenini sorunca bana ağır küfürler edip, silahla tehdit etti. Eğilince silahını alıp bana ateş edeceği düşüncesiyle, tabancamı hedef gözetmeksizin doğrulttum; silahım kontrolsüzce patladı” dediği öğrenildi.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında ilçenin Yemişli Mahallesi’nde meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu’nda 61 AGY 250 plakalı otomobilin sürücüsü Furkan Korkmaz ile aynı yöne giden 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü Bayram T. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Korkmaz, önünde seyreden otomobile aracından tabancayla ateş edip, kaçtı. Direksiyon başında karın boşluğuna isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan Bayram Tepegöz, durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayram Tepegöz. ambulansla Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyat edildi. Furkan Korkmaz ise polis ekipleri tarafından Maçka ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı.