DÜNYA NÜFUSUNDA MİLYARLIK ARTIŞ YILLARI

• 1802... 1 milyar

• 1927... 2 milyar (125 Yıl)

• 1961... 3 milyar (34 Yıl)

• 1971... 4 milyar (10 Yıl)

• 1987... 5 milyar (16 Yıl)

• 1999... 6 milyar (12 Yıl)

• 2011... 7 milyar (12 Yıl)

• 2023... 8 milyar (12 Yıl)

* Parantez içindeki yıllar; dünya nüfusuna her 1 milyar kişinin eklendiği yıl aralığını gösteriyor.

Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonu'na göre; bundan sonraki 1 milyarlık nüfus artışı şu yıllarda olacak.

• 2037... 9 milyar

• 2058... 10 milyar