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        Haberler Magazin Türkiye ve dünyanın nüfusu her gün kaç kişi artıyor?

        Bir haftada dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar

        Dünya nüfusu nereye gidiyor? 221 yıl önce 1 milyar olan dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Türkiye'nin nüfusu ise 96 yılda 6.3 kat arttı. Nüfusumuzun artışı, dünya ortalamasından yıllık % 0.044 daha fazla. Son bir haftanın doğum ve ölüm verileriyle birlikte Türkiye ve dünya nüfusuyla ilgili ayrıntılar, Haftanın Portresi'nde

        Giriş: 07.04.2024 - 00:02 Güncelleme: 07.04.2024 - 00:08
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        Dünya nüfusunun yükselmesi, sık sık gündeme geliyor. Bir zaman sonra kaynakların insanoğluna yetersiz kalacağı yönündeki endişeler ise her geçen gün artıyor. Zira; dünyanın nüfusu, 223 yılda 8 kat artarak 8 milyarı geçti.

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        Gerek ülkeler, gerekse sivil toplum örgütleri nezdinde düzenlenen konferanslarda konu, masaya yatırılarak, nüfus artışı karşısında alınması gereken önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunuluyor.

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        Dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi Hindistan olurken, en az nüfusa sahip ülkesi Vatikan...
        Hindistan, Vatikan'dan; 2.745.493 kat daha fazla nüfusa sahip.

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        DÜNYA NÜFUSUNDA MİLYARLIK ARTIŞ YILLARI

        • 1802... 1 milyar
        • 1927... 2 milyar (125 Yıl)
        • 1961... 3 milyar (34 Yıl)
        • 1971... 4 milyar (10 Yıl)
        • 1987... 5 milyar (16 Yıl)
        • 1999... 6 milyar (12 Yıl)
        • 2011... 7 milyar (12 Yıl)
        • 2023... 8 milyar (12 Yıl)

        * Parantez içindeki yıllar; dünya nüfusuna her 1 milyar kişinin eklendiği yıl aralığını gösteriyor.

        Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonu'na göre; bundan sonraki 1 milyarlık nüfus artışı şu yıllarda olacak.

        • 2037... 9 milyar
        • 2058... 10 milyar

        5

        SON 10 YILDA DÜNYA NÜFUSU

        2014... 7.317.452.112
        • 2015…         7.383.240.040
        • 2016... 7.469.955.033
        • 2017... 7.556.993.443
        • 2018... 7.642.651.364
        • 2019... 7.724.928.292
        • 2020... 7.804.973.773
        • 2021... 7.875.265.728
        • 2022... 7.941.658.316
        • 2023... 8.008.551.995
        • 2024... 8.059.531.544 (1 Ocak 2024'ten 6 Nisan 2024, saat 18.00'e kadar)

        Son 10 yıldaki nüfus artışı; % 9.44 (Yıllık % 0.94)
        (2014 - 2023)

        6

        TÜRKİYE SON 10 YIL NÜFUS

        2014... 77.695.904
        2015... 78.741.053
        2016... 79.814.871
        2017... 80.810.525
        2018... 82.003.882
        2019... 83.154.997
        2020... 83.614.362
        2021... 84.680.273
        2022... 85.279.553
        2023... 85.372.377
        • 2024... 86.156.724 (1 Ocak'tan 6 Nisan, saat 18.00'e kadar)

        Son 10 yıldaki nüfus artışı; % 9.88 (Yıllık % 0.98)
        (2014 - 2023)

        * Türkiye; nüfus açısından dünyada 18'inci sırada yer alıyor.

        Türkiye'nin nüfusu, 1927'deki ilk sayımda; 13.464.564 kişiydi.
        Nüfusumuz; 96 yılda 6.3 kat arttı.

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        Son 10 yılda Türkiye'deki nüfus artışı, dünyadaki nüfus artışına oranla; % 0.44 (Yıllık; 0.044) daha fazla.

        8

        SON BİR HAFTADA DÜNYA GENELİ

        31 Mart 2024
        Saat 14.00
        • Kadın…         4.030.375.364
        • Erkek…         4.069.721.886
        Saat 18.00
        • Doğum… 109.114
        • Ölüm…         52.110

        1 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın…         4.030.467.365
        • Erkek…         4.069.833.891
        Saat: 18.00
        • Doğum…         132.118
        • Ölüm…         78.451

        2 Nisan 2024
        Saat:         14.00
        • Kadın…         4.030.545.617
        • Erkek…         4.069.933.893
        Saat: 18.00
        • Doğum…         111.425
        • Ölüm…         98.777

        3 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın… 4.030.626.873
        • Erkek… 4.070.032.149
        Saat: 18.00
        • Doğum… 83.908
        • Ölüm… 42.079

        4 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın… 4.030.727.454
        • Erkek… 4.070.133.645
        Saat: 18.00
        • Doğum… 220.226
        • Ölüm… 99.822

        5 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın… 4030.826.961
        • Erkek… 4.070.234.166
        Saat: 18.00
        • Doğum… 172.209
        • Ölüm… 78.052

        6 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın… 4.030.924.644
        • Erkek… 4.070.332.746
        Saat: 18.00
        • Doğum… 166.756
        • Ölüm… 75.612

        9

        SON BİR HAFTADA TÜRKİYE

        31 Mart 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın…         42.999.137
        • Erkek…         43.147.999
        Saat: 18.00
        • Doğum… 1.203
        • Ölüm… 963

        1 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın… 43.000.099
        • Erkek… 43.149.002
        Saat: 18.00
        • Doğum… 1.201
        • Ölüm… 752

        2 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın…         43.001.100
        • Erkek…         43.149.660
        Saat: 18.00
        • Doğum…         2.012
        • Ölüm…         851

        3 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın… 43.002.301
        • Erkek… 43.150.642
        Saat: 18.00
        • Doğum… 1.507
        • Ölüm… 573

        4 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın…. 43.002.898
        • Erkek… 43.151.241
        Saat: 18.00
        • Doğum… 1.966
        • Ölüm… 747

        5 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın… 43.003.841
        • Erkek… 43.150.841
        Saat: 18.00
        • Doğum… 1.535
        • Ölüm… 584

        6 Nisan 2024
        Saat: 14.00
        • Kadın… 43.004.084
        • Erkek… 43.152.431
        Saat: 18.00
        • Doğum… 1.496
        • Ölüm… 569

        10

        HANGİ KITADA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR?

        • ASYA... 4.768.085.833
        • AFRİKA... 1.484.740.507
        • AVRUPA... 717.435.963
        • KUZEY AMERİKA... 602.387.572
        • GÜNEY AMERİKA... 441.803.711
        • OKYANUSYA... 45.077.958
        TOPLAM... 8.059.531.544

        * 6 Nisan 2024, saat 18.00 itibarıyla...

        11

        EN KALABALIK 10 ÜLKE

        • HİNDİSTAN… 1.438.638.722
        • ÇİN HALK CUMHURİYETİ… 1.425.327.839
        • AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ... 341.387.172
        • ENDONEZYA… 279.268.930
        • PAKİSTAN… 244.081.841
        • NİJERYA… 227.862.518
        • BREZİLYA… 217.355.508
        • BANGLADEŞ… 174.289.171
        • RUSYA… 144.068.990
        • MEKSİKA… 129.169.685

        * 6 Nisan 2024, saat 18.00 itibarıyla...

        12

        EN TEHNA 10 ÜLKE

        TAVALU... 11.458
        WALLIS VE FUTUNA ADALARI... 44.454
        SAINT BARTHELEMY... 11.014
        SAINT PIERRE VE MIQUELON... 5.821
        SAINT HELENA ASCENSION VE TRISTAN DA CUNHA... 5.266
        MONTSERRAT... 4.377
        FALKLAND ADALARI... 3.799
        NIUE... 1.934
        TOKELAU... 1.910
        VATİKAN... 524

        * 6 Nisan 2024, saat 18.00 itibarıyla...

        #türkiye
        #türkiye nüfus
        #dünya
        #DÜNYA NÜFUSU
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