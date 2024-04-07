Bir haftada dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar
Dünya nüfusu nereye gidiyor? 221 yıl önce 1 milyar olan dünya nüfusu 8 milyarı geçti. Türkiye'nin nüfusu ise 96 yılda 6.3 kat arttı. Nüfusumuzun artışı, dünya ortalamasından yıllık % 0.044 daha fazla. Son bir haftanın doğum ve ölüm verileriyle birlikte Türkiye ve dünya nüfusuyla ilgili ayrıntılar, Haftanın Portresi'nde
Dünya nüfusunun yükselmesi, sık sık gündeme geliyor. Bir zaman sonra kaynakların insanoğluna yetersiz kalacağı yönündeki endişeler ise her geçen gün artıyor. Zira; dünyanın nüfusu, 223 yılda 8 kat artarak 8 milyarı geçti.
Gerek ülkeler, gerekse sivil toplum örgütleri nezdinde düzenlenen konferanslarda konu, masaya yatırılarak, nüfus artışı karşısında alınması gereken önlemler hakkında fikir alışverişinde bulunuluyor.
Dünyanın en çok nüfusa sahip ülkesi Hindistan olurken, en az nüfusa sahip ülkesi Vatikan...
Hindistan, Vatikan'dan; 2.745.493 kat daha fazla nüfusa sahip.
DÜNYA NÜFUSUNDA MİLYARLIK ARTIŞ YILLARI
• 1802... 1 milyar
• 1927... 2 milyar (125 Yıl)
• 1961... 3 milyar (34 Yıl)
• 1971... 4 milyar (10 Yıl)
• 1987... 5 milyar (16 Yıl)
• 1999... 6 milyar (12 Yıl)
• 2011... 7 milyar (12 Yıl)
• 2023... 8 milyar (12 Yıl)
* Parantez içindeki yıllar; dünya nüfusuna her 1 milyar kişinin eklendiği yıl aralığını gösteriyor.
Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonu'na göre; bundan sonraki 1 milyarlık nüfus artışı şu yıllarda olacak.
• 2037... 9 milyar
• 2058... 10 milyar
SON 10 YILDA DÜNYA NÜFUSU
• 2014... 7.317.452.112
• 2015… 7.383.240.040
• 2016... 7.469.955.033
• 2017... 7.556.993.443
• 2018... 7.642.651.364
• 2019... 7.724.928.292
• 2020... 7.804.973.773
• 2021... 7.875.265.728
• 2022... 7.941.658.316
• 2023... 8.008.551.995
• 2024... 8.059.531.544 (1 Ocak 2024'ten 6 Nisan 2024, saat 18.00'e kadar)
Son 10 yıldaki nüfus artışı; % 9.44 (Yıllık % 0.94)
(2014 - 2023)
TÜRKİYE SON 10 YIL NÜFUS
• 2014... 77.695.904
• 2015... 78.741.053
• 2016... 79.814.871
• 2017... 80.810.525
• 2018... 82.003.882
• 2019... 83.154.997
• 2020... 83.614.362
• 2021... 84.680.273
• 2022... 85.279.553
• 2023... 85.372.377
• 2024... 86.156.724 (1 Ocak'tan 6 Nisan, saat 18.00'e kadar)
Son 10 yıldaki nüfus artışı; % 9.88 (Yıllık % 0.98)
(2014 - 2023)
* Türkiye; nüfus açısından dünyada 18'inci sırada yer alıyor.
• Türkiye'nin nüfusu, 1927'deki ilk sayımda; 13.464.564 kişiydi.
Nüfusumuz; 96 yılda 6.3 kat arttı.
• Son 10 yılda Türkiye'deki nüfus artışı, dünyadaki nüfus artışına oranla; % 0.44 (Yıllık; 0.044) daha fazla.
SON BİR HAFTADA DÜNYA GENELİ
31 Mart 2024
Saat 14.00
• Kadın… 4.030.375.364
• Erkek… 4.069.721.886
Saat 18.00
• Doğum… 109.114
• Ölüm… 52.110
1 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4.030.467.365
• Erkek… 4.069.833.891
Saat: 18.00
• Doğum… 132.118
• Ölüm… 78.451
2 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4.030.545.617
• Erkek… 4.069.933.893
Saat: 18.00
• Doğum… 111.425
• Ölüm… 98.777
3 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4.030.626.873
• Erkek… 4.070.032.149
Saat: 18.00
• Doğum… 83.908
• Ölüm… 42.079
4 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4.030.727.454
• Erkek… 4.070.133.645
Saat: 18.00
• Doğum… 220.226
• Ölüm… 99.822
5 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4030.826.961
• Erkek… 4.070.234.166
Saat: 18.00
• Doğum… 172.209
• Ölüm… 78.052
6 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 4.030.924.644
• Erkek… 4.070.332.746
Saat: 18.00
• Doğum… 166.756
• Ölüm… 75.612
SON BİR HAFTADA TÜRKİYE
31 Mart 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 42.999.137
• Erkek… 43.147.999
Saat: 18.00
• Doğum… 1.203
• Ölüm… 963
1 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 43.000.099
• Erkek… 43.149.002
Saat: 18.00
• Doğum… 1.201
• Ölüm… 752
2 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 43.001.100
• Erkek… 43.149.660
Saat: 18.00
• Doğum… 2.012
• Ölüm… 851
3 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 43.002.301
• Erkek… 43.150.642
Saat: 18.00
• Doğum… 1.507
• Ölüm… 573
4 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın…. 43.002.898
• Erkek… 43.151.241
Saat: 18.00
• Doğum… 1.966
• Ölüm… 747
5 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 43.003.841
• Erkek… 43.150.841
Saat: 18.00
• Doğum… 1.535
• Ölüm… 584
6 Nisan 2024
Saat: 14.00
• Kadın… 43.004.084
• Erkek… 43.152.431
Saat: 18.00
• Doğum… 1.496
• Ölüm… 569
HANGİ KITADA KAÇ KİŞİ YAŞIYOR?
• ASYA... 4.768.085.833
• AFRİKA... 1.484.740.507
• AVRUPA... 717.435.963
• KUZEY AMERİKA... 602.387.572
• GÜNEY AMERİKA... 441.803.711
• OKYANUSYA... 45.077.958
TOPLAM... 8.059.531.544
* 6 Nisan 2024, saat 18.00 itibarıyla...
EN KALABALIK 10 ÜLKE
• HİNDİSTAN… 1.438.638.722
• ÇİN HALK CUMHURİYETİ… 1.425.327.839
• AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ... 341.387.172
• ENDONEZYA… 279.268.930
• PAKİSTAN… 244.081.841
• NİJERYA… 227.862.518
• BREZİLYA… 217.355.508
• BANGLADEŞ… 174.289.171
• RUSYA… 144.068.990
• MEKSİKA… 129.169.685
* 6 Nisan 2024, saat 18.00 itibarıyla...
EN TEHNA 10 ÜLKE
• TAVALU... 11.458
• WALLIS VE FUTUNA ADALARI... 44.454
• SAINT BARTHELEMY... 11.014
• SAINT PIERRE VE MIQUELON... 5.821
• SAINT HELENA ASCENSION VE TRISTAN DA CUNHA... 5.266
• MONTSERRAT... 4.377
• FALKLAND ADALARI... 3.799
• NIUE... 1.934
• TOKELAU... 1.910
• VATİKAN... 524
* 6 Nisan 2024, saat 18.00 itibarıyla...