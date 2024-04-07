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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA: İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat! Hava nasıl olacak?

        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!

        Meteoroloji'den yapılan hava durumu tahminlerine göre bugün Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da bazı illerde şiddetli yağış bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 09:40 Güncelleme: 07.04.2024 - 09:46
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        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

        Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

        SICAKLIKLAR AZALIYOR

        Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 16°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 19°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 19°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 25°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 13°

        Bursa

        Yağmurlu 12°

        Adana

        Parçalı bulutlu 24°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 16°

        Gaziantep

        Yağmurlu 16°

        Ağrı

        Yağmurlu 13°

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de bildirildi.

        Fotoğraf: AA

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