Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz

        İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına "pişman edici" bir yanıt verileceğini vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 07.04.2024 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran'dan İsrail'e: Pişman edici yanıt vereceğiz
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği ve 2'si general rütbesinde 7 İranlı askeri yetkilinin hayatını kaybettiği hava saldırısına "pişman edici" bir yanıt verileceğini yineledi.

        Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin ve destekçilerinin, Şam'daki korkakça terör suçunu işledikleri için pişmanlık duyacakları şekilde cezalandırılması yönünde ulusal talebi yerine getirmeye kararlı olduğumuza dair güvence veriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Foto:AA
        Foto:AA

        Açıklamada, "İran halkının suçlu Siyonist düşmanın pişman edici şekilde cezalandırılması yönündeki talebi, Allah'ın izniyle gerçekleşecektir." ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        İRAN'IN SURİYE'DEKİ KONSOLOSLUK BİNASINA SALDIRI

        Foto:AA
        Foto:AA

        İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

        Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

        İran, Suriye’deki saldırı sonrası 2 Nisan'da ABD'nin İran'daki çıkarlarını temsil eden İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak ABD'ye mesaj ilettiğini açıklamıştı.

        İran basınında, Tahran yönetiminin İsviçre aracılığıyla ABD'ye "İsrail hedeflerini vuracağına" dair bilgi verdiği iddia edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #iran
        #israil
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        İki bölgede kuvvetli yağışa dikkat!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Şanlıurfa'da 'Süper' bekleyiş!
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Dünya nüfusu nereye gidiyor?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        Bayramda İstanbul'da mısınız?
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        İsrail'de protestolar devam ediyor
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        'Ayşecik'in hayatını kurtarmış
        DSÖ'den yıkık Şifa Hastanesi'ni ziyaret
        DSÖ'den yıkık Şifa Hastanesi'ni ziyaret
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        "Maradona'nın öldürüldüğüne inanıyorum"
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Noter huzurunda istifa imzası!
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Nuri Alço, hastaneye kaldırıldı
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        Onlar serbest, futbolcular cezalı!
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        YSK, Van için gerekçeli kararı açıkladı
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        Fransa'da Gazze için açlık grevi
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        "Derbi kardeşliğin simgesi olsun"
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Sahte mi değil mi? Anlamak için bunu yaptı
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Güzel kokmanıza yardımcı olabilecek 10 ipucu!
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film