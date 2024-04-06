Trabzon'da trafikte tartıştığı sürücüyü silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Zeytinli Mahallesi Sahil Yolu'nda trafikte tartıştığı 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü B.T'yi, kendi aracının içinden silahla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan F.K. (28) emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

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