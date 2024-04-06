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        Vakfıkebir Belediye Başkanı Koçal, mazbatasını aldı

        Vakfıkebir ilçesinde bağımsız olarak girdiği seçimde belediye başkanlığını kazanan Fuat Koçal, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:00 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:00
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        Vakfıkebir Belediye Başkanı Koçal, mazbatasını aldı
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        Vakfıkebir ilçesinde bağımsız olarak girdiği seçimde belediye başkanlığını kazanan Fuat Koçal, mazbatasını aldı.

        Vakfıkebir Adliyesi'nde mazbatasını alan Koçal, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Vakfıkebir Belediyesi'ne geldi.

        Görevi eski Belediye Başkanı Muhammet Balta'dan devralan Koçal, Vakfıkebir halkına teşekkür etti.

        Koçal, Türkiye Yüzyılı'nda devlet aklını önceleyen sistemi oluşturup o istikamette hizmet edeceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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