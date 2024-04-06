Vakfıkebir Belediye Başkanı Koçal, mazbatasını aldı
Vakfıkebir ilçesinde bağımsız olarak girdiği seçimde belediye başkanlığını kazanan Fuat Koçal, mazbatasını aldı.
Vakfıkebir ilçesinde bağımsız olarak girdiği seçimde belediye başkanlığını kazanan Fuat Koçal, mazbatasını aldı.
Vakfıkebir Adliyesi'nde mazbatasını alan Koçal, beraberindeki heyetle birlikte daha sonra Vakfıkebir Belediyesi'ne geldi.
Görevi eski Belediye Başkanı Muhammet Balta'dan devralan Koçal, Vakfıkebir halkına teşekkür etti.
Koçal, Türkiye Yüzyılı'nda devlet aklını önceleyen sistemi oluşturup o istikamette hizmet edeceklerini kaydetti.
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