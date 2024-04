Taylor Swift bu manşeti hak etti

Bazı isimler var; onlar haberlere konu olmaya doymuyor, biz de onları yazmaya... Hatırlayın; Angelina Jolie ile Brad Pitt'in yılan hikâyesine dönen boşanması, Amber Heard ile Johnny Depp'in şiddet davası, Taylor Swift'in rekor üstüne rekor kırması...

Devamlılığı olan haberler bir yönüyle malzeme sağladığı için biz editörlerin iştahını kabartırken, itiraf ediyorum; bir yönüyle de hep aynı isimlerin hikâyesini yazmaktan zaman zaman içimizin şiştiği oluyor. Ama ne kadar sıkılsak da hikayeleri (içeriği olumlu da olsa olumsuz da) manşetleri süslemeyi hak ediyor. Albümleriyle, single'larıyla son yıllarda rekorlara doymayan, onca politikacıyı, fikir önderini geride bırakıp Time tarafından 'Yılın Kişisi' seçilen Taylor Swift, bu haftaya 'en zenginlerden biri' oluşuyla damga vurdu.

Beyonce, geçen hafta çıkardığı ‘Cowboy Carter’ ile ilk 24 saatte en çok dinlenen albüm rekorunu kırdı. Albüm, 2024’te Spotify’da bir günde en çok dinlenen albüm olarak müzik tarihine geçti. Çalışması, en çok dinlenen country albümü olmasının yanında Beyonce, bu ünvanı elde eden ilk siyahi kadın şarkıcı olarak da yeni bir rekorun sahibi oldu. Ama Beyonce için her şey başladığı gibi güzel gitmedi. Sanatçının hayranları, albümün basılı versiyonunda eksik şarkılar olduğunu fark edince "Kandırıldık", "Paramızı geri ver" diye esti gürledi. 40 dolara satılan CD ve plak versiyonunda, dijital albüme göre daha az şarkı vardı. Dijital versiyonda yer alan ancak plak versiyonunda eksik olan beş şarkı, 'Flamenco', 'Oh Louisiana', 'The Linda Martell Show', 'Spaghetti' ve 'Ya Ya' olarak açıklandı. 'Flamenco' dışında diğer dört şarkının CD versiyonunda da eksik olduğu öğrenildi. Albüm satıcısından dinleyicilere "Sorun giderilecek" şeklinde otomatik yanıt gönderildi sadece.

'MATRIX'TE KAN DEĞİŞİMİ

'Matrix' hayranları için heyecan verici bir hafta oldu. Çünkü serinin beşinci filmiyle ilgili yapım şirketinden beklenen açıklama geldi. Yeni filmi, 'Matrix'i 'Matrix yapan yönetmen kardeşler Lana ve Lilly Wachowski çekmeyecek bu defa. 'Marslı' (The Martian), 'Dehşet Kapanı' (The Cabin in the Woods), 'Dünya Savaşı Z' (World War Z) filmlerini yazıp yöneten Drew Goddard, yeni 'Matrix'i yazıp yönetecek. İlk 'Matrix' filmi dünya çapında 467 milyon hasılat yapmıştı ama sonraki filmler aynı başarıyı elde edememişti. Bakalım, kan değişimi bu defa 'Matrix' hayranlarını tatmin edecek mi...