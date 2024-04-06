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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşi MOSSAD'dan yüklü miktarda para almış! Tutuklandı!

        MOSSAD'dan yüklü miktarda para almış! Tutuklandı!

        İstanbul'da, İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi topladıkları tespit edilen 8 şüpheli 'Köstebek-3' operasyonu ile yakalanmıştı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken 6'sı adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 şüphelinin MOSSAD için dedektiflik yapan Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin eşi olduğu, şüphelilerin Avusturya, İsviçre ve Almanya'da MOSSAD ajanlarıyla yüz yüze görüştükleri ve yüklü miktarda para aldıkları belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 08:15 Güncelleme: 06.04.2024 - 09:46
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        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a Türkiye'deki hedef kişi ve şirketlerle ilgili bilgi sızdıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlenmişti. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyona dair yeni detaylar ortaya çıktı.

        4 ÜLKEDE MOSSAD AJANLARIYLA YÜZ YÜZE GÖRÜŞÜP PARA ALDI

        Buna göre MİT ekipleri, özel dedektiflik yapan Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011-2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Tumlucalı çifti ve irtibatlı oldukları kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        FARKLI KENTLERDE GÖRÜŞMELER YAPTILAR

        Yapılan çalışmalarda Tumlucalı'nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya/Viyana, İsviçre/Zürih, Almanya/Münih-Frankfurt-Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği saptandı. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı görüşmeler sırasında para aldı.

        ARAŞTIRMA VE KEŞİF ÇALIŞMALARI YAPTI

        Tumlucalı, MOSSAD ajanalarının talimatları kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca MOSSAD'ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR'lara ait resmi belgeler temin etti.

        ALMANCA BİLMEYEN MOSSAD AJANINDAN ŞÜPHELENDİ AMA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

        Ayrıca yapılan çalışmalarda, Tumlucalı'nın kendisi ile temas kuran ve Avusturya'da yaşadığını belirten MOSSAD ajanı Jorg Neubach'ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendiği, Neubach'ın, Viyana, Zürih, Berlin veya Atina'da buluşabileceğini belirtip İstanbul'a gelemeyeceğini söylememesi üzerine ise daha çok şüphelenmesine neden olduğu belirtildi. Bunun üzerine Tumlucalı, Neubach ile Viyana'da yaptığı ilk görüşmede Türkiye'den almış olduğu MOSSAD ile ilgili bir kitabı da yanında götürdü. Tumlucalı bu kitanbı Nuebach'a göstererek MOSSAD ajanı olup olmadığını sordu. Ancak Neubach Tumlucalı'yı geçiştirdi.

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        4 KİŞİLİK EKİP KURUP ORTADOĞULU BİRİNİ ADIM ADIM TAKİP ETTİLER

        Öte yandan Neubach'ın İstanbul'da Ortadoğulu bir kişiye yönelik takip ve fotoğraflar istediği, Tumlucalı'nın bu talimat üzerine dört kişilik takip ekibi kurduğu, araç kiralayıp hedefini iki gün süresince adım adım takip ettiği öğrenildi. Takip faaliyeti Ahmet Ersin Tumlucalı'nın eşi B. Tumluca tarafından raporlandığı ve Jorg Neubach'a gönderildiği belirtildi.

        9 YIL MOSSAD'A ÇALIŞTI YÜKLÜ MİKTARDA PARA ALDI

        MİT'in çalışmalarına göre Tumlucalı, görev aldığı kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam ettiği belirlendi. Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti.

        Tumlucalı, MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurdu. Bu şebekedeki kişilerin de yardımıyla MOSSAD ajanlarının hedefindeki kişi veya şirketlere ait bilgiler temin etti. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Tumlucalı ve 7 şebeke üyesi 3 Nisan'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Tumlucalı çifti tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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