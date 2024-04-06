Süper Kupa'da düğüm yarın çözülecek!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek. Daha önce 29 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park'ta oynanması planlanan 2023 Süper Kupa maçı, Riyad'da maç öncesinde yaşanan krizden dolayı ertelenmişti. Son dönemde yaşananlar nedeniyle TFF'ye tepkili olan Fenerbahçe, müsabakanın başka bir tarihe ertelenmesini isterken TFF'nin olumsuz talebi sonrasında müsabakaya U19 Takımıyla çıkma kararı almıştı. Galatasaray ise sahaya en iyi kadrosuyla çıkacak. Süper Kupa'da düğüm yarın çözülecek. İşte derbi öncesi son gelişmelerz
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında yarın karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak müsabaka, ATV'den canlı yayımlanacak. Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN PLANI NE OLACAK?
Sarı-lacivertlilerin final için belirlediği plan netlik kazandı. Başkan Vekili Erol Bilecik’in 3 Nisan’da açıkladığı yönetim kurulu kararları, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilmişti.
Bu bildirime göre Fenerbahçe, Süper Kupa maçının tarihinin değişmemesi ve maça yabancı hakem atanmaması durumunda karşılaşmaya 19 yaş altı takımıyla (U19) çıkma kararı almıştı.
Sarı lacivertlilerin bu istekleri Türkiye Futbol Federasyonu'ndan kabul görmedi. TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Şanlıurfa’ya 9 genç futbolcuyla gitme planını uygulayacak.
Bu futbolculardan 3 tanesinin sakatlandığını belirterek kenara gelmesi bekleniyor.
Talimatların, bir takımın 7 kişiden az futbolcuyla müsabakaya devam etmesini engellemesi nedeniyle maç tatil edilecek.
Fenerbahçe kafilesi, aynı akşam İstanbul’a dönmeyi hedefliyor. Sarı lacivertlilerin 19 yaş altı futbol takımı, U-19 Elit A Ligi’nde liderlik koltuğunda oturuyor.
Süper Kupa maçının olduğu gün Bitexen Giresunspor ile maçı bulunan genç futbolcuların ligdeki geleceği adına Fenerbahçe yönetimi bu maç hakkında da erteleme talebinde bulundu.
GALATASARAY SAHAYA NASIL ÇIKACAK?
Fenerbahçe’nin aldığı kararın doğrultusunda Galatasaray’ın hangi kadro ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Hem teknik direktör Okan Buruk hem de başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararına rağmen Galatasaray’ın en iyi kadrosuyla sahada olacağını açıkladı.
Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin de A takımıyla sahaya çıkmasını istediğini belirtirken Okan Buruk da rakibin nasıl bir kadroya sahaya çıkacaklarını düşünmediklerini, kendilerinin en hazır kadro ile sahada olacaklarını ifade etti.
OKAN BURUK'UN GALATASARAY'I, FENERBAHÇE'DEN GOL YEMEDİ
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şimdiye kadar Fenerbahçe ile 3 kez karşı karşıya geldi.
Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, geçen sezon Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 derbiden de 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Buruk'un öğrencileri, bu sezon da ligde deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe'ye rakip olduğu söz konusu 3 derbide gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 6 kez havalandırdı.
GALATASARAY'IN SAVUNMASI, FENERBAHÇE'NİN HÜCUMU ÖNE ÇIKIYOR
Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek iki takım, bu sezon başarılı istatistikleriyle de dikkati çekiyor. Ligde şampiyonluk yarışı veren iki ekipten Galatasaray, bu sezon çıktığı 31 lig maçında yediği 20 golle en iyi savunma yapan takım konumunda bulunuyor.
Süper Lig'de oynadığı 31 maçta ağları 83 kez havalandıran Fenerbahçe ise ligin en golcü ekibi olarak öne çıkıyor.
GALATASARAY BUGÜN, FENERBAHÇE YARIN ŞANLIURFA'YA GİDECEK
Galatasaray kafilesi, bugün özel uçakla İstanbul Havalimanı'ndan Şanlıurfa'ya hareket edecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesinde basın toplantısında soruları yanıtlayacak.