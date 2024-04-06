GALATASARAY SAHAYA NASIL ÇIKACAK?

Fenerbahçe’nin aldığı kararın doğrultusunda Galatasaray’ın hangi kadro ile sahaya çıkacağı da merak konusu oldu. Hem teknik direktör Okan Buruk hem de başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe’nin U19 takımıyla sahaya çıkma kararına rağmen Galatasaray’ın en iyi kadrosuyla sahada olacağını açıkladı.