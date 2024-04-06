Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu sürüyor
9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar memleketlerine gidiyor. İstanbul Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor
Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarında yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramının 9 günlük tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Büyük İstanbul Otogarında yoğunluk oluşturdu.
Bazı vatandaşlar gidecekleri yere bilet bulamazken kimi de fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.
Otobüs firması yetkilisi Yaşar Dursun, bilet fiyatlarının Kayseri'ye 800, Malatya'ya 1250 lira olduğunu söyleyerek, "Araçlar dolu. Ek seferler konuldu. Yoğunluk bayramın ikinci gününe kadar sürer." dedi.
Bayram tatili için memleketi Tekirdağa giden Mehmet Vuroğlu da otogarda yaşanan yoğunluğa vurgu yaptı.
POLİSTEN DENETİM
Otogar çıkışında trafik polisleri oluşturdukları denetim noktasında otobüsleri durdurdu.