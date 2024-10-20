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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI YAYIN - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.10.2024 - 15:01 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:27
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.

        STAT: Tüpraş Stadyumu

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.

        Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

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        Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

        Ligde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 3. sırada girdi.

        Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile Süper Lig'in namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

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        Konyaspor ise bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Trendyol Süper Lig'in kalan bölümünde yaptığı 8 müsabakanın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünden mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, 11 puanla 8. basamakta yer aldı.

        BEŞİKTAŞ'TA 2 SAKAT

        Siyah-beyazlı takımda Konyaspor mücadelesi öncesi 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica sahada yer almıyor. Süper Lig'in 8. haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista da kadroda bulunmuyor.

        DERBİ ÖNCESİ MUSRATI CEZA SINIRINDA!

        Beşiktaş'ta Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

        SÜPER LİG’DE 47. RANDEVU

        Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 26, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 14 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 84 gol atarken, Konya 43 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son maçta Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

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