Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.

STAT: Tüpraş Stadyumu

HAKEM: Kadir Sağlam

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Ndour, Muçi, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 16.00'da başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

Ligde çıktığı 7 mücadelede 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 3. sırada girdi.

Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile Süper Lig'in namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak.

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Konyaspor ise bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Trendyol Süper Lig'in kalan bölümünde yaptığı 8 müsabakanın 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünden mağlubiyetle ayrılan yeşil-beyazlı ekip, 11 puanla 8. basamakta yer aldı.