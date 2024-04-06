Z kuşağı yeni keşfetti: Göbek piercing’i geri geliyor

90’lı yıllarda ilk gençliğini yaşayanlar hatırlar; Alicia Silverstone, ilk kez göründüğü Aerosmith klibi olan Cryin’de göbeğine piercing taktıran kızdı. Klibin sonunda köprüden atlamaya teşebbüs ettiğinde kimse onu ikna edemeyince kendini boşluğa bırakışı ve aslında göbeğindeki piercing’e bağlanmış bir iple köprüye bağlı olduğu, yani piercing’i ile adeta hayata bağlandığını anlattığı o sahneyi gözünüzde canlandırın…

Göbek piercing’i pek çoğumuz için o yıllarda, hatta o kliple hayatımıza girdi. 2000’lerin başına kadar süren bir moda haline geldi. 90’ların sonu, 2000’lerin başında düşük bel pantolon modasıyla birlikte açıkta kalan göbekler, çoğunlukla küçük bir halka aksesuarla süsleniyordu. Zamanla pantolon belleri yükseldi, göbekler kapandı ve piercing tercihi yerini başka aksesuarlara bıraktı.

Aerosmith'in ünlü Cryin’ şarkısının klibinde, Alicia Silverstone'un piercing ile asılı olduğu sahne hafızalara kazındı REKLAM Nasıl tarih kendini tekerrür ederse, moda da öyle… Yeni sezon koleksiyonları hep ‘yeni’ adı altında sunulsa da aslında 60’ların, 70’lerin, 80’lerin, 90’ların güncellenmiş versiyonları olduğunu görebiliyoruz. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi, piercing modası da geri geliyor! Şimdilerde ilk gençliğini yaşayanlar, yani 15’ten başlayıp 20’lerinin başına gelenler, yeniden 90’ların modasına göz kırpıyor.

Yüksek bel ve kısa bluz modasından sıkılanlar, pantolon belini daha düşük tercih etmeye başlıyor. Orta kısmı açık kısa üstler de 90’lı yılların modaya uygun giyinme taktiklerinin başında geliyordu; yine, yeniden uygulanıyor. O zamanlar göbek piercing’i zorunluydu desek yeri. Britney Spears, Christina Aguilera, Janet Jackson ve Christy Turlington'ı hatırlayın; hepsinde bu piercing’lerden vardı. Bugün Hailey Bieber, Billie Eilish, Dua Lipa gibi ünlüler piercing tercihleriyle yeni akımın öncüsü konumunda.

BİR Y2K MODASI OLARAK PIERCING Son birkaç yılda, göbek piercing’inin geri dönüşüyle ​​​​ilgili makaleler zaman zaman yazıldı. Bu trend de Tik Tok'ta kendine yer buldu ve Z kuşağı, göbek halkalarını gerçek Y2K görkemiyle deneyimlemek için kamera karşısına geçti.

Hailey Bieber, 'yeniden göbek piercing'i rüzgarı'nın temsilcilerinden Y2K modası için küçük bir dip not düşelim: İlk kez duyanlar için ‘Years of 2 Thousand’ anlamına gelen bu kısaltma, 2000’ler modasına işaret ediyor. 2000’li yılların moda ve estetik anlayışını özetliyor diyebiliriz. İşte genç nesil, hiç yaşamadıkları ama ‘Britney Spears dönemi’ modasına ait olduğunu bildikleri göbek takılarını yeniden canlandırıyor, fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada paylaşıyor. REKLAM Bugünün popüler isimlerinin göbek piercing’lerini sergilemesiyle yeniden gündeme gelen yeni dönem aksesuarı, giderek daha fazla insana ilham veriyor, göbek deldirmeye ilgi artıyor.

Vanessa Hudgens, hamile tarzında bile piercing'e her zaman yer olduğunu Oscar partisinde kanıtladı Y kuşağı mensupları için göbek aksesuarının yeniden hayatımıza girebileceğine olan inanç biraz zayıf olsa da Z kuşağı için durum farklı. Instagram veya TikTok'ta Addison Rae ve Ice Spice gibi en sevilen Z kuşağı pop yıldızlarını göbeklerinde ışıltılı bir taşla görmek bile, göbek piercing’i trendinin yükselişte olduğuna bir kanıt. Hatırlayın, piercing’in yükselişi, Oscar töreninde de kendini gösterdi. Ödüllerden sonra düzenlenen Vanity Fair partisinde rapçi Ice Spice, yapay elmas piercing’ini dantel Dolce & Gabbana kıyafetinden bize gösterirken, başka takıya ihtiyacı olmadığını anlatmak istiyor gibiydi. Pop yıldızı ve oyuncu Vanessa Hudgens, hamile tarzında bile piercing'e her zaman yer olduğunu kanıtlar gibiydi.