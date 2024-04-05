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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mazbatasını alarak göreve başladı

        CHP'den Ortahisar Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Kaya, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 18:48 Güncelleme: 05.04.2024 - 18:48
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, mazbatasını alarak göreve başladı
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        CHP'den Ortahisar Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Kaya, mazbatasını aldı.

        İlçe Seçim Kurulu Başkanı Server Şimşek, Trabzon Adliyesi'nde düzenlenen törende Kaya'ya mazbatasını teslim etti.

        Ortahisar Belediye Başkanı olma onurunu kendisine veren herkese teşekkür eden Kaya, yapacakları işlerle hemşehrilerinin yüzünü güldürmek gibi bir vazifeleri olduğunu söyledi.

        Kaya, daha sonra başkanlık makamında düzenlenen törenle görevi, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Metin Genç'ten devraldı.

        Genç, seçimlerin demokratik bir yarış içerisinde geçtiğini ifade ederek, "Halkımızın iradesi sandığa yansımış ve Ortahisar Belediyemizde yeni başkanımız Ahmet Kaya olmuştur. Kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum." dedi.

        Ortahisar Belediyesi'nin kurucu başkanı olarak görev yaptığını dile getiren Genç, "Bu şehir bizim, Trabzon bizim. Bu şehre her kim çivi çakmışsa Allah ondan razı olsun. Biz de inşallah yeni dönemde başta Ortahisar Belediye Başkanımız olmak üzere bütün belediye başkanlarımızla el ele vereceğiz, bu güzel şehrimizde bir şey daha üstüne katmanın gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

        Ahmet Kaya ise Genç'e hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Halkımızın değerli desteğine layık olabilmek için arkadaşlarımla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak Trabzon'umuza hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bizlerden kimse huzursuzluk, kavga beklemesin. Biz el birliği ile parti ayrımı gözetmeksizin Trabzon'un evlatları olarak, bu şehrin daha yaşanabilir, daha güzel bir kent olması adına mücadele edeceğiz. Parti rozetlerimizi bir kenara çıkararak, Trabzonlu hemşehrilerimizin emrinde olacağız. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi, 'Millete efendilik yoktur, millete hizmet etmek vardır.' Biz siyaseti belediyemizden içeri sokmayarak burada hizmet edeceğiz, milletimizin hayır duasını alacağız."

        Ahmet Metin Genç, tebrik ettiği Kaya'ya çiçek ve gümüş fincan takımı hediye etti.

        Ahmet Kaya ise hizmetleri dolayısıyla teşekkür ettiği Genç'e çiçek verdi.

        Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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