30 yaş altı milyarderlerin ortak noktası: Aileden miras

Forbes, internet sitesinde “dünyanın milyarderler listesi'ni geçtiğimiz günlerde yayınladı.

Listede 30 yaşın altında milyarderler de yer aldı.

Geçmişte 30 yaş altı milyarderler listesinde yer alan Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel, Gymshark kurucusu Ben Francis gibi önemli isimler kendi işlerini kurup milyarder olmuştu. Ancak önceki yıllara kıyasla bu sene 30 yaş altı tüm milyarderlerin servetlerini kendilerinin kazanmadığı, ailelerinden miras yoluyla aldığı ortaya çıktı.

Forbes dergisinin araştırması, 30 yaş ve altı 15 milyarderin bulunduğunu ancak hiçbirinin kendi servetini yaratmadığını, bunun yerine büyük miraslardan yararlandığını ortaya çıkardı. Forbes'a göre önümüzdeki 20 yıl içinde 1000'den fazla milyarder, 5,2 trilyon dolarlık serveti kendilerinden bir sonraki kuşağa miras olarak bırakacak.

REKLAM

Listede yer alan İrlandalı Firoz Mistry (27) ve kardeşi Zahan'ın (25) her birinin Hintli Tate Group'un ana şirketi Tata Sons'taki hisselerinden tahmini 4,9 milyar dolarlarının bulunduğu tahmin ediliyor. Büyükbabalarının hayatını kaybetmesinden 3 ay sonra babaları Cyrus Mistry'nin ölümünden sonra 2022 yılında şirketteki yüzde 4,6'lık hisse onlara miras kaldı.

Lüks güneş gözlüğü şirketi Luxottica'nın kurucusu Leonardo Del Vecchio'nun üç çocuğu da 2022'de babalarının ölümünden sonra milyarder oldu. 28 yaşındaki Leonardo Maria, 22 yaşındaki Luca ve 19 yaşındaki Clemente Del Vecchio'nun her biri yüzde 12,5 hisseye sahip oldu. 3 kardeş Delfin, Ray-Ban ve Oakley'in arkasındaki şirket olan EssilorLuxottica'nın neredeyse üçte birine sahip. Forbes'a göre kardeşlerin her birinin 4,7 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen bir serveti var.

REKLAM Kız kardeşi Katharina Andresen (28) ve Alexandra Anresen (27) kardeşler ise yatırım şirketi Ferd'in yüzde 42'lik hissesine sahip ve şu anda yönetim kurulunda yer alıyorlar. İki kardeşin de zenginliği büyükbabaları ve babalarından kalma.