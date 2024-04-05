İstanbul Gayrettepe'de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübünde 2 Nisan 2024 günü, saat 12.35 sıralarında çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 8'i ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAVCILIĞIN SEVK YAZISI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklamaya sevk yazısında, yangın sonrasında olay yeri inceleme ekipleri, İstanbul İtfaiyesinin uzman ekipleri, üç kişilik iş güvenliği ve yangın uzmanı bilirkişi heyetince ve 2 Cumhuriyet Savcısı nezaretinde inceleme ve keşif yapıldığı kaydedildi. Olay yerinde gerekli örneklerin alınarak usulüne uygun olup olmadıklarının tespiti için ilgili kurumlara gönderildiği anlatılan yazıda, bilirkişi ön raporuna göre gerekli tedbirleri almayarak ihmal gösterdikleri ve kusurlu oldukları belirtilen şüpheliler sıralandı.

ŞÜPHELİLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Şüpheli Mehmet Menduh C. ve Fatma D'nin gece kulübünün sahibi olan şirketin yüzde 50 ortağı oldukları, İsmet Ş'nin şirkette mesul müdür olduğu ve birçok anlaşma ve evrakta adı geçtiği, Şehzade Ş'nin 2018'de şirketin iflas etmesi sonucu yeni kurduğu ve gece kulübünün sahibi olan şirketin ortakları olarak Mehmet Menduh C. ile Fatma D'yi şirkete ortak olarak atadığı ve şirketin tüm mali işleriyle organizasyon, tamirat, tadilat işlerini yürüttüğü, Çağatay A'nın gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen mobilya işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E'nin gece kulübünde yapılan tadilatta çalışan ve ölen demir işçilerinin patronu olduğu, Kahraman E'nin Çağatay A. ile ortak olarak bu tadilat işine girdikleri, İbrahim B'nin kulübün tadilat ve tamirat işlerinden sorumlu olduğu ve yapılan bu tadilata ilişkin anlaşmalarda isminin olduğu ve organize ettiği, Dursun Ç. ve Sibel Ç'nin yüzde 50 hisseli gece kulübünde bulunan asansörlü ve hidrolik destekli sahneyi kuran şirketin sahipleri olduğu, Sibel Ç'nin sahibi olduğu Çeliker Teknik Servis Hizmetleri Ltd Şirketi bünyesinde çalışan 3 kişinin öldüğünün anlaşıldığı vurgulandı.

ÖN BİLİRKİŞİ RAPORU Yazıda, şüphelilerin kusurlu oldukları, iş yerinin fenni ve teknik açıdan çalışmaya elverişli şekilde tutulması amacıyla üzerlerine düşen yasanın yüklediği yükümlülükleri yerine getirmedikleri ve bu sebeple birden fazla kişinin ölümüne sebep oldukları belirtildi.

BİRÇOK KUSUR VE HATAYA DİKKAT ÇEKİLDİ Ön bilirkişi raporuna, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış oldukları incelemelere göre kusurlu olduklarının tespit edildiği vurgulanarak kamera görüntülerinden yanıcı malzemelerin iş yerinde depo edildiği, açık kaynak yapıldığı ve kaynak çapaklarının etrafa sıçradığı, yangın çıkış kapılarının kapalı olduğu, yangın söndürme sisteminin çalışmadığı, ayrıca ifadelere göre yangın söndürme tüplerinin bir kısmının çalışmadığına dikkat çekildi.

KUSURLU OLMALARI VE TOPLUMDA İNFİAL YARATMASI NEDENİYLE TUTUKLANMALARINA Savcılığın sevk yazısında, şüphelilerin kusurlarının bulunması, olayda 29 kişinin ölmüş olması, bu durumun toplumda infial yaratması ve şüphelilerin serbest kaldığı takdirde telafisi zor zararların meydana gelebileceği, delillerin tamamen toplanmamış olması, asıl bilirkişi raporunun daha sonra düzenlenecek olması ve şüpheliler Mehmet Memduh C. , Şehzade Ş., Çağatay A., Sibel Ç., Dursun Ç., İsmet Ş., Kahraman E., Fatma D. ve İbrahim B'nin delilleri karartma ihtimalleri dikkate alınarak tutuklanmaları talep edildi.

BELEDİYE GÖREVLİLERİNE DE SORUŞTURMA Öte yandan iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair tüm bilgi ve belgeler toplanmakta olup, ilgili kamu görevlileri, belediye görevlileri hakkında ise 4483 sayılı yasa hükümlerine göre soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

PROJEYİ ÇİZEN MİMAR KONUŞTU DHA'da yer alan habere göre yangında29 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın meydana geldiği gece kulübünde inceleme devam ederken, binanın mimarı Zeki Öztekin’in yanında çalışan mimar Mehmet Enver Horozoğlu, projeyi kendisinin çizdiğini söyledi.

BİNANIN SON DURUMUNU GÖRMEYE GELDİ İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1971 yılında mezun olduktan sonra 1972’de binanın projesini çizdiğini ifade eden Horozoğlu, yangın sonrası binadaki son durumu görmeye geldi.

"BİZ BUNUN ALTINI SİNEMA OLARAK ÇİZDİK" Horozoğlu, "Ben okulu 1971’de bitirdim. O esnada imzaları Zeki Öztekin atıyordu, ben onun yanında çalışıyordum. Biz burada bunun altını sinema olarak çizdik.

"ÜSTTE BALKON VARDI" 1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum, eskiden bu inşaatlar iki senede ancak biterdi. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum. Üstte balkon vardı, o balkondan sinema makine dairesi falan. Onları tamamen çizmiştim. "BUNUN ÇIKIŞI VARDI, KAPATMIŞ OLABİLİRLER" Bundan sonra da Kasımpaşa’da bir sinema salonu çizdik. Sinema salonu olarak faaliyet gösterdi ama çok uzun sürmedi diye biliyorum. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi. "KİRACIM HABER VERDİ, ÜZÜLDÜM" Horozoğlu, "Emekliyim, yaşım 77, Zeki belki vefat etmiştir. Bakmak için geldim. Kiracım haber verdi, üzüldüm. Proje bende değil, bende olsaydı inceler bakardım. İmzayı Mimar Zeki Öztekin atıyordu, ben yanında çalışıyordum" dedi. 3 KOLONDA HASAR TESPİT EDİLDİ Öte yandan Masquerade isimli gece kulübünün bulunduğu binada İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, hızlı tarama testi yaptı. Binanın 3 kolonunda hasar belirlendi. 16 katlı binanın yüksek riskli çıktığı öğrenilirken raporun valiliğe iletildiği kaydedildi.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu, şüphelilerin ifadelerine ulaştı. Gece kulübünün sahibi Şahzade Ş. ifadesinde kulüpte kiracı olduğunu mülk sahibinin Tanju C. olduğunu belirtti. Şahzade Ş. ifadesinde şunları söyledi; "Ramazan ayından önce ilk olarak mimarlık şirketi sahibi olan Ersin beyle görüştüm. Onlar iş yerine geldiler ve projeyi çizdiler. Onlarla sadece proje üzerinde anlaştık. Geri kalan işleri daha önce de çalıştığım Kahraman E’ye, dekoratif ve marangozluk işlerini de Ramazan A’ya vermek istedim. Kendileriyle iş yerinde görüştüm. Daha sonra İbrahim B. ve Mehmet M. ile görüştüklerini biliyorum. Kahraman ustaya demir ve loca işini yaklaşık 12 milyon Ramazan ustayla dekorasyon ve marangozluk işleri için yaklaşık 6.000.000TL 'ye anlaştık. Çağatay beyle birebir anlaşmadım. Bu arkadaş Kahraman beyle birlikte çalıştı. Ortak olup olmadıklarını bilmiyorum. İşletmenin içinde bulunan ve bizim kullandığımız malzemeleri iş yerinden çıkardık. Diğer işleri marangoz ve demirci yapacaktı. Biz projenin uygulanması için kendi işimizi yaptıktan sonra işyerini Kahraman beye teslim ettik. Kahraman beyle Çağatay bey yaklaşık 15 gün birlikte çalıştılar. İşleri ilerletince bir yarıdan marangozlar işe başladılar."

SAHNECİLERİN SON GÜNÜYDÜ Bildiğim kadarıyla 4-5 gün birlikte çalıştılar. Kahraman bey alt katın karkaslarını bitirdi. Loca kısmını yapıyordu. Son 3 gündür de sahneciler de çalışmaya baladılar. Kahraman beyin oksijen tüpüyle bir işi olduğunu zannetmiyorum. Onlar daha çok elektrot kaynak makinesi, avuç içi taşlama ile çalışıyorlardı. Marangozlarda ise tehlikeli bir malzemesi yoktu. Genellikle ahşapları kesme ve biçme aletleri vardı. Ancak sahtecilerin işi biraz farklı olduğu için oksijen tüpünü iş yerine onlar getirmiş olabilir. Sahnecilerin isimlerini ve iletişim bilgilerini bilmiyorum. Sahneyi yapan arkadaşlar sahneyi yeniden yapmak istediklerini ve yüzde 50 sponsor olacaklarını söylemeleri üzerine işi aldılar. Olay günü sahnecilerin son günüydü. Onların işi bitecekti." KULÜP ORTAĞININ İFADESİ Kulübün ortağı Fatma D. de ifadesinde şunları söyledi; "Ben ücretli öğretmenlik yapmaktayım. Masquerade isimli iş yerinde herhangi bir pozisyonda görev yapmıyorum. Eniştem Şahzade'nin borçları olması sebebiyle yaklaşık 3 yıl önce kağıt üzerinde iş yerinin oranını bilmediğim bir ortaklığı üzerime aldım. Diğer ortağın Mehmet olarak bildiğim şahıs olduğunu biliyorum. Resmiyette Şahzade isimli şahsın bir ortaklığının olmadığını biliyorum. Her ne kadar ortaklığı olmasa da işletme sorumlulukları Şahzade ve Mehmet isimli şahıslardadır. Ben resmiyette ortak olduktan sonra hiçbir şekilde iş yerine gitmedim. Eniştem Şahzade borçlarımı kapattıktan sonra bende bulunan hisseyi kendisine alacaktı."

"ABİ YANGIN VAR HERHALDE" Ortaklardan Mehmet Menduh C. de polis merkezinde şunları anlattı; Masquerade isimli iş yerinde satın alma ve ön muhasebe bölümünde yaklaşık 2 yıldır çalışıyorum. Resmiyette bahse konu iş yerinin yüzde elli ortağı olarak gözükmekteyim. Diğer hissedar ise Şehzade Ş'nin baldızı olan Fatma D'dir. Şehzade Ş. 2018 yılında iflas ederek şirketini kapatmıştı. Bu şirketin borçlarından dolayı Masquerade isimli iş yerinin yüzde elli hissesini benden almamı rica etti. Ben de kendisini uzun zamandır tanıdığım için bu teklifi kabul ettim. Dolayısıyla bahse konu iş yerinin ortakları Şahzade Ş. ve Fatma D.dir. Olay günü saat 13.00 sıralarında iş yerinin muhasebe kısmında çalıştığım esnada odamın kapısı hatırladığım kadarı ile Kahraman isimli şahıs tarafından çalındı. Kahraman bana hitaben 'abi yangın var herhalde' dedi. Ben hemen odamdan dışarıya çıktım. İş yerinin arka iç giriş kısmında marangoz olarak çalışan Ercan E.'nin yangın tüpü ile alevlere müdahale ettiğini gördüm. Daha sonra ben ofise geri girdim. Bu esnada elektrikler gitti. Ortamı yoğun duman sardı. Muhasebenin yanında bulunan ofisten yan taraftaki mağazaya açılan bir kapı var bu kapının anahtarı benim odamda bulunur. Bu anahtarı cep telefonu marifetiyle bulunduğu yerden aldım. Kapıyı açacağım esnada Salim A. ve Kahraman E. yanıma geldi. Kapıyı açarak kendimizi dışarıya attık. Ben cep telefonum ile Atanur A.'yı arayarak durumunu sorarak yer tarifinde bulundum. Dışarı çıkmaması üzerine Şivan D. isimli şahsı aradım ama ulaşamadım. İş yeri içerisinde yoğun duman ve ateş olması sebebiyle içeriye girip müdahalede bulunamadık. 112 ekiplerini kimin aradığını bilmiyorum. Ben iş yerinde bulunduğum sırada içeride kimlerin bulunduğundan haberim yoktu. Kısa bir süre sonra itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gelerek gerekli müdahalede bulundular." ŞOKA GİRDİ Yangın sırasında kulüpte olan çalışanlardan Salim A. ifadesinde, beraberindeki arkadaşları ile üst katta bulunan muhasebe ofisinde kahvaltı yaptığı sırada yangının başladığını belirterek şunları anlattı; "Mehmet Menduh C, Kadir Y. ile kahvaltı yapıyorduk. Odamızın kapısı çok şiddetli bir şekilde vurulmaya başlandı. Hemen kapıyı açtım. Kapıda iş yerinin tadilat işini yapan Kahraman E. vardı, 'yangın var, yangın' diye bağırmaya başladı. Birden şoka girdi. Bir yandan alt kata banktım. Tadilat işi yapan ustaların ellerinde yangın tüpleriyle çıkan yangını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Bu sırada elektrikler kesildi. İş yerini duman kapladı. Alev görmedim. Ben odada bulunan bilgisayarımı ve telefonumu aldım. Mehmet C. dışarı çıkmam için bana yardımcı oldu. Ben de mağaza kapısından dışarı çıktım. Odada bulunan hepimiz dışarı çıktık."