Trabzon'da trafikte çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Zeytinli Mahallesi Sahil Yolu'nda seyreden 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü B.T. (35) ile 61 AGY 250 plakalı otomobili kullanan F.K (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı sürücü tarafından silahla vurularak yaralandı.

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