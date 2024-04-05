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        Trabzon'da trafikte çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı

        Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı sürücü tarafından silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:24
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        Trabzon'da trafikte çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
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        Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi, trafikte tartıştığı sürücü tarafından silahla vurularak yaralandı.

        Zeytinli Mahallesi Sahil Yolu'nda seyreden 53 ACK 571 plakalı otomobilin sürücüsü B.T. (35) ile 61 AGY 250 plakalı otomobili kullanan F.K (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

        F.K, aracın içinden tabancayla ateş ederek B.T'yi karın bölgesinden yaraladı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği Sürmene Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Şüpheli F.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kentin Maçka ilçesinde gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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