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        Trabzon'da Avukatlar Günü kutlandı

        Trabzon'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:04 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:04
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        Trabzon'da Avukatlar Günü kutlandı
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        Trabzon'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Aydın, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, demokratik toplumun temel direğinin adalet, adalete erişimin güvencesinin ise avukat olduğunu söyledi.

        Avukatın yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusu olduğunu belirten Aydın, "Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz." dedi.

        Mesleki sorunları ve çözüm önerilerini sıralayan Aydın, "Adalet için sorumluluk yüklenen her avukatla birlikte, avukat için de adalet mücadelesinde kararlılıkla ilerleyecek, onurlu meslek mirasımızı geleceğe taşıyacağız." diye konuştu.

        Tören, avukatların günün anısına fotoğraf çekinmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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