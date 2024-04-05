Trabzon'da Avukatlar Günü kutlandı

Trabzon'da, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Aydın, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, demokratik toplumun temel direğinin adalet, adalete erişimin güvencesinin ise avukat olduğunu söyledi.

Avukatın yalnızca müvekkilinin değil, savunma hakkının temsilcisi ve hak savunucusu olduğunu belirten Aydın, "Avukat olmadan adil yargılanma olmaz. Adil yargılanma olmadan toplumsal barış ve güven tesis edilemez, hukukun üstünlüğü korunamaz. Savunma hakkının güvencesi olarak avukat, hukuk devletinin hayata geçirilmesini sağlar. Bizler yüklendiğimiz bu onurlu görevi, kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onurla yerine getirmenin çabası içerisindeyiz." dedi.