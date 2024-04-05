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        Haberler Dünya Los Angeles tarihinin en büyük soygunu: 30 milyon dolar çalındı!

        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu: 30 milyon dolar çalındı!

        ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles'ta şehir tarihinin en büyük soygunu yaşandı. İş yerlerinin kazandığı paraların depolandığı işletmeye giren hırsızlar, 30 milyon dolara yakın para çaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:08
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        Los Angeles tarihinin en büyük soygunu!
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        Los Angeles Polis Departmanı, Paskalya Günü'nde Los Angeles'taki bir para depolama tesisinde şehir tarihindeki en büyük soygunlarından birinin yaşandığını duyurdu. Soygunda 30 milyon dolar kadar para çalındı.

        Los Angeles Polis Departmanı Şefi Elaine Morales Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada, soygunun 31 Mart Pazar gecesi San Fernando Vadisi'nin Sylmar bölgesindeki işletmelerden gelen nakitlerin işlendiği ve depolandığı isimsiz bir tesiste meydana geldiğini söyledi.

        Morales, hırsızların hem binaya hem de paranın saklandığı kasaya girebildiğini söyledi. Şehir tarihinin en büyük soygunlarından biri olan olayda, hırsızların alarm sistemini devre dışı bırakarak iz bırakmadan binadan ayrıldığı belirtildi.

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        Polisin kimliğini açıklamadığı işletme sahipleri, Pazartesi günü kasayı açana kadar büyük soygunu fark etmedi.

        Los Angeles Times haberinde, soygunun Los Angeles tarihindeki en büyük nakit hırsızlıklarından biri olduğunu bildirdi.

        Soygun, Güney California'da 100 milyon dolarlık mücevher ve diğer değerli eşyaların çalınmasından iki yıl sonra gerçekleşti.

        *Haberin görselleri ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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