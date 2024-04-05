29 kişinin öldüğü binanın mimarı konuştu! "Tek giriş değildi!"

İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de, 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı.

Horozoğlu, "Ben okulu 1971’de bitirdim. O esnada imzaları Zeki Öztekin atıyordu, ben onun yanında çalışıyordum. Biz burada bunun altını sinema olarak çizdik.

"ÜSTTE BALKON VARDI"

1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum, eskiden bu inşaatlar iki senede ancak biterdi. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum. Üstte balkon vardı, o balkondan sinema makine dairesi falan. Onları tamamen çizmiştim.

"BUNUN ÇIKIŞI VARDI, KAPATMIŞ OLABİLİRLER"

Bundan sonra da Kasımpaşa’da bir sinema salonu çizdik. Sinema salonu olarak faaliyet gösterdi ama çok uzun sürmedi diye biliyorum. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.

"KİRACIM HABER VERDİ, ÜZÜLDÜM"

Horozoğlu, "Emekliyim, yaşım 77, Zeki belki vefat etmiştir. Bakmak için geldim. Kiracım haber verdi, üzüldüm. Proje bende değil, bende olsaydı inceler bakardım. İmzayı Mimar Zeki Öztekin atıyordu, ben yanında çalışıyordum" dedi.

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