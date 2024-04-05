29 kişinin öldüğü binanın mimarı konuştu! "Tek giriş değildi!"
İstanbul'da, 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübü yangının ardından binanın mimarlarından 77 yaşındaki Mehmet Enver Horozoğlu konuştu. Binanın projesinin kendisinin çizdiğini belirten Horozoğolu, "1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Üstte balkon vardı. Çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi
İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de, 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı.
PROJEYİ ÇİZEN MİMAR KONUŞTU
DHA'da yer alan habere göre yangında29 kişi hayatını kaybetmişti. Facianın meydana geldiği gece kulübünde inceleme devam ederken, binanın mimarı Zeki Öztekin’in yanında çalışan mimar Mehmet Enver Horozoğlu, projeyi kendisinin çizdiğini söyledi.
BİNANIN SON DURUMUNU GÖRMEYE GELDİ
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 1971 yılında mezun olduktan sonra 1972’de binanın projesini çizdiğini ifade eden Horozoğlu, yangın sonrası binadaki son durumu görmeye geldi.
"BİZ BUNUN ALTINI SİNEMA OLARAK ÇİZDİK"
Horozoğlu, "Ben okulu 1971’de bitirdim. O esnada imzaları Zeki Öztekin atıyordu, ben onun yanında çalışıyordum. Biz burada bunun altını sinema olarak çizdik.
"ÜSTTE BALKON VARDI"
1972 yılında çizdiğimizi hatırlıyorum, eskiden bu inşaatlar iki senede ancak biterdi. Direkt sinema salonu olarak çizildi. Ben çizdim çünkü biliyorum. Üstte balkon vardı, o balkondan sinema makine dairesi falan. Onları tamamen çizmiştim.
"BUNUN ÇIKIŞI VARDI, KAPATMIŞ OLABİLİRLER"
Bundan sonra da Kasımpaşa’da bir sinema salonu çizdik. Sinema salonu olarak faaliyet gösterdi ama çok uzun sürmedi diye biliyorum. Yukarıda pasaj vardı, pasajdan iniş vardı ama bunun çıkışı vardı, tek giriş değildi. Çıkışı kapatmış olabilirler. Giriş çıkışı olmadan zaten belediyeden geçmezdi" dedi.
"KİRACIM HABER VERDİ, ÜZÜLDÜM"
Horozoğlu, "Emekliyim, yaşım 77, Zeki belki vefat etmiştir. Bakmak için geldim. Kiracım haber verdi, üzüldüm. Proje bende değil, bende olsaydı inceler bakardım. İmzayı Mimar Zeki Öztekin atıyordu, ben yanında çalışıyordum" dedi.