Buzluğun içine bozuk para koymak hayat kurtarıyor
Buzlukta muhafaza edilen yiyeceklerin çözülerek bozulduğunu anlamak oldukça basit! Bunun için yapmanız gereken tek şey madeni para testi...
Eğer yiyecekleri buzdolabının buzluk kısmına ya da derin dondurucuya atarsanız, sonrasında ilk günkü gibi taze yiyebilirsiniz.
Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Tabii ki, madeni parayla...
Bunun için bir bardağın ya da kasenin içerisine su doldurun ve buzluğa koyun.
Su donduktan sonra üzerine bir tane madeni para yerleştirin ve buzluğu kapatın.
Döndüğünüzde para hala donmuş suyun üzerindeyse, yiyecekleriniz sağlıklı bir şekilde muhafaza ediliyor demektir.
Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin.