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        Haberler Yaşam Buzluğun içine koyun! Hayat kurtaran madeni para testi

        Buzluğun içine bozuk para koymak hayat kurtarıyor

        Buzlukta muhafaza edilen yiyeceklerin çözülerek bozulduğunu anlamak oldukça basit! Bunun için yapmanız gereken tek şey madeni para testi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 12:30 Güncelleme: 06.04.2024 - 22:49
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        Eğer yiyecekleri buzdolabının buzluk kısmına ya da derin dondurucuya atarsanız, sonrasında ilk günkü gibi taze yiyebilirsiniz.

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        Peki, dondurma işleminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmemiş olduğundan nasıl emin olabilirsiniz? Tabii ki, madeni parayla...

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        Bunun için bir bardağın ya da kasenin içerisine su doldurun ve buzluğa koyun.

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        Su donduktan sonra üzerine bir tane madeni para yerleştirin ve buzluğu kapatın.

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        Döndüğünüzde para hala donmuş suyun üzerindeyse, yiyecekleriniz sağlıklı bir şekilde muhafaza ediliyor demektir.

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        Para, bardağın dibine çökmüş ise o yiyecekleri sakın yemeyin.

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        Bu, elektriklerin kesildiğini, buzdolabınızın yiyecekleri yeterince soğutamadığını ve yiyecekleri koruyan buzun eridiğini gösterir.

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        Demir parayı ne kadar dipte bulursanız, yiyeceklerinin bakterilenmiş ya da çürümüş olma riski o kadar artacaktır.

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