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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü

        Esenyurt'ta genç kızın şüpheli ölümü: 30. kattan düştü

        İstanbul Esenyurt'ta 25 yaşındaki Dilaray K., 39 katlı binanın 30'uncu katından sitenin avlusuna düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmada kız kardeşi Lale Begüm K. ile arkadaşı Zeynep İlkay O. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:35
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        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün gece saat 23.00 sıralarında genç bir kız, 39 katlı rezidansın 30'uncu katından düşerek hayatını kaybetti.

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        Zafer Mahallesi’ndeki bir rezidansta oturanlar bir kişinin yere düştüğünü fark edince polise haber verdi.

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        İhbar üzerine adrese gelen ekipler, düşen kişinin genç bir kadın olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

        Genç kızın şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri ölen kişinin Dilaray K.olduğunu tespit etti.

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        Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri, genç kızın,, aynı evde kaldığı kız kardeşi Lale Begüm K. ile arkadaşı Zeynep İlkay O.'nun bilgilerine başvurdu.

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        Lale Begüm K. olaydan önce kız kardeşi ile aralarında sosyal medya hesaplarında yaptıkları canlı yayınlarla ilgili tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilaray’ın alkol alıp odasına giderek kapıyı kapattığını, daha sonra da atladığını söyledi.

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        Dilaray K.'nin cansız bedeni olay yerinde nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

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        Polis ekipleri olay sırasında evde olan Lale Begüm K. ile kız arkadaşı Zeynep İlkay O.'yu şüpheli olarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından inceleme devam ediyor.

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        #İstanbul Esenyurt
        #genç kızın ölümü
        #kadın cinayeti
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