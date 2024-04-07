Oğlunu köpeklerden korumak isterken elleri ve kulağı parçalandı! Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk köpeklerin saldırısına uğradı. Bu sırada oğlunu korumaya çalışan Mesut Karagözoğlu düşüp çenesini kırdı, köpekler elleri ve kulağını parçaladı. Tedaviye alınan Karagözoğlu'nun, elleri ile sol kulağına 30 dikiş atılırken, çenesinden de ameliyat olacağı ve bu nedenle yaklaşık 2 ay boyunca pipetle besleneceği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:21 facebook

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