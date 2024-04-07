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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe için Joaquin Correa iddiası! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe için Joaquin Correa iddiası!

        İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Inter forması giyen Arjantinli hücum oyuncusu Joaquin Correa ile ilgilendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2024 - 12:00 Güncelleme: 07.04.2024 - 12:00
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        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, Konferans Ligi'nde de yoluna çeyrek finalde devam eden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi.

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        Sarı-lacivertlilerin, İtalya Serie A devi Inter'in Arjantinli yıldızı Joaquin Correa'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

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        Inter'e yakın kaynaklardan FcInterNews sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Joaquin Correa'yı gündemine aldı.

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        30 yaşındaki hücum oyuncusunun gelecek sezon Inter'e geri döneceği ve İtalyan ekibinin yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediği vurgulandı.

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        Arjantinli oyuncu için Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğuna dikkat çekilen haberde, sarı-lacivertlilerin Joaquin Correa için hamle yapmayı planladığı ifade edildi.

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        Öte yandan Inter'in deneyimli futbolcudan bonservis ücreti kazanmak istediği ve bu nedenle kiralamaya sıcak bakmadığı belirtildi.

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        Inter, Joaquín Correa'yı 27 milyon 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 2022-2023 sezonu başında Lazio'dan kadrosuna katmıştı.

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        Joaquín Correa bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da 16 maçta görev yaparken, skor veya asist üretemedi.

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