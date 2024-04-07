Fenerbahçe için Joaquin Correa iddiası!
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Inter forması giyen Arjantinli hücum oyuncusu Joaquin Correa ile ilgilendiğini duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren, Konferans Ligi'nde de yoluna çeyrek finalde devam eden Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası geldi.
Sarı-lacivertlilerin, İtalya Serie A devi Inter'in Arjantinli yıldızı Joaquin Correa'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Inter'e yakın kaynaklardan FcInterNews sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe, Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Joaquin Correa'yı gündemine aldı.
30 yaşındaki hücum oyuncusunun gelecek sezon Inter'e geri döneceği ve İtalyan ekibinin yıldız futbolcuyu kadroda düşünmediği vurgulandı.
Arjantinli oyuncu için Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğuna dikkat çekilen haberde, sarı-lacivertlilerin Joaquin Correa için hamle yapmayı planladığı ifade edildi.
Öte yandan Inter'in deneyimli futbolcudan bonservis ücreti kazanmak istediği ve bu nedenle kiralamaya sıcak bakmadığı belirtildi.