İstanbul Bahçelievler'de kaza, Zafer Mahallesinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Caddeden sokağa dönüş yapan hafif ticari araç sürücüsü, annesi ile yolun karşısına geçerken oyuncağını düşüren ve yerden almaya çalışan Suriyeli 4 yaşındaki Aynur Ali'ye çarptı.

ÇEVREDEKİLER SÜRÜCÜYÜ UYARDI DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin uyarısı ile aracını durduran sürücü geri manevra yaptı ve aracın altında kalan çocuk çıkarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Aynur Ali ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOCUK TEKERİN ALTINDA KALDI" Kazayı görüp çocuğa yardıma koşan Tuncay Dağcı, "Karşıdan gelen bir kadın vardı. Araç da buradan dönerken çocuğu altına aldı. Çocuk eğiliyor, kuruyemiş gibi bir şey var elinde. Onu düşürünce sürücünün kör noktasına geldi. Anne kendini kurtardı, çocuk kendini kurtaramadı. Çocuk tekerleğin altında kaldı.

"DUR DİYENE KADAR İŞ İŞTEN GEÇTİ" Ben yardıma koştum. Şoföre dur dur diyene kadar iş geçti. O da panikledi, o da korktu. Çocuğa vuran kişinin aracıyla çocuğu hastaneye götürdüler. Hastanede vefat etti" diye konuştu.