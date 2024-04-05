İstanbul Esenyurt'ta, dün akşam saatlerinde, Bağlarçeşme Mahallesi 1196. Sokak üzerinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı.

AA ile İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre iki kardeş arasında, alacak verecek melesi yüzünden anlaşmazlık önce sözlü tartışma başladı.

Tartışma bir süre sonrası kavgaya döndü. İddiaya göre küçük kardeş Sefa A., ağabeyi Mahsun A.’yı birden fazla kez bıçakla yaraladı.

Aldığı bıçak darbelerinin ardından Mahsun A., yere yığıldı. Sokaktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mahsun A., ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahsun A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL KARDEŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, çok sayıda suç kaydı olan zanlı Sefa A'yı bir süre sonra yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.