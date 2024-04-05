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        Haberler Gündem 3. Sayfa KARDEŞ KATİLİ | İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü - Son dakika haberi

        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!

        İstanbul'da, alacak verecek nedeniyle iki kardeş arasında çıkan kavgada, Sefa A., ağabeyi Mahsun A.'yı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı kardeş, polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayı duyan aile yakınları ise sinir krizi geçirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 13:35 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:35
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        İstanbul'da yaşandı! Ağabeyini vahşice öldürdü!
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        İstanbul Esenyurt'ta, dün akşam saatlerinde, Bağlarçeşme Mahallesi 1196. Sokak üzerinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı.

        ALACAK VERECEK TARTIŞMASI BAŞLADI

        AA ile İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre iki kardeş arasında, alacak verecek melesi yüzünden anlaşmazlık önce sözlü tartışma başladı.

        AĞABEYİNİ BİRÇOK KEZ BIÇAKLADI

        Tartışma bir süre sonrası kavgaya döndü. İddiaya göre küçük kardeş Sefa A., ağabeyi Mahsun A.’yı birden fazla kez bıçakla yaraladı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Kardeşi tarafından öldürülen Mahsun A.
        Kardeşi tarafından öldürülen Mahsun A.

        Aldığı bıçak darbelerinin ardından Mahsun A., yere yığıldı. Sokaktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Mahsun A., ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mahsun A., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        KATİL KARDEŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Polis, çok sayıda suç kaydı olan zanlı Sefa A'yı bir süre sonra yakaladı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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