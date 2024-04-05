Mübaşir olarak işe başladığı adliyede avukatlık yapıyor

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon Bölge Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan Emin Saygın, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra stajını tamamlayarak avukatlık cübbesini giydi.

Saygın, 2008'de İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştirilmesine rağmen çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemedi.

Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine kaydolan Saygın, üçüncü sınıfta okurken eğitimini yarıda bırakarak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girdi.

Saygın, 2011'de sınav sonrası Batman Adliyesine mübaşir olarak atandı.

39 yaşındaki Emin Saygın, AA muhabirine, daha önce hukuk fakültesini kazandığını ancak imkansızlıklar nedeniyle okuyamadığını söyledi.

Saygın, aynı dönemde İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki kaydını da yenileyerek eğitimine devam etti.

İş hayatına atılmak durumunda kaldığını anlatan Saygın, mübaşir olarak Batman ve Trabzon'da farklı birimlerde, bölge adliye mahkemesinde çalıştığını belirtti.

Saygın, mesleği dolayısıyla çok fazla dosya gördüğünü ve tecrübe edindiğini dile getirerek, "Hukuk Fakültesinden mezun oldum, stajımı da Trabzon Barosunda tamamladım. Bir süre çalışmaya devam ettim. Artık avukatlık mesleği için mübaşirlikten istifa ettim." dedi.

Bir dönem uzlaştırmacılık ve arabuluculuk da yaptığını anlatan Saygın, şunları kaydetti: