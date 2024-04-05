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        Haberler Dünya Muhammed Ali'nin Thrilla in Manila dövüşündeki boks şortları açık artırmaya çıkıyor

        Muhammed Ali'nin Thrilla in Manila dövüşündeki boks şortları açık artırmaya çıkıyor

        Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin, tüm zamanların en büyük karşılaşmalarından olan Joe Frazier ile dövüşünde giydiği şortu satışa çıkıyor. Şortun 6 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği ön görüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 10:46 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:50
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        Muhammed Ali'nin efsanevi dövüşündeki şortu satışa çıkıyor
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        ABD'nin New York kentinde bulunan bir müzayede evinde, Kobe Bryant, Michael Jordan, Muhammed Ali ve diğer birçok spor efsanesi tarafından kullanılan eşyalar sergilendi.

        Sothebys tarafından Muhammed Ali'nin efsanevi dövüş şortları açık artırmaya çıkarılacak.

        Muhammed Ali'nin tüm zamanların en büyük dövüşlerinden olan Joe Frazier ile dövüşünde giydiği şortun 6 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği ön görüldü.

        "Thrilla in Manila" olarak bilinen maç, boks tarihinin en unutulmaz ve acımasız maçlarından biri olarak hatırlanıyor.

        1975 yılında Filipinler'de gerçekleşen asrın maçı "Thrilla in Manila" 14 tur sürdü ve Frazier'in havlu atmasının ardından maç iptal edildi.
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