Muhammed Ali'nin Thrilla in Manila dövüşündeki boks şortları açık artırmaya çıkıyor

ABD'nin New York kentinde bulunan bir müzayede evinde, Kobe Bryant, Michael Jordan, Muhammed Ali ve diğer birçok spor efsanesi tarafından kullanılan eşyalar sergilendi.

Sothebys tarafından Muhammed Ali'nin efsanevi dövüş şortları açık artırmaya çıkarılacak.

Muhammed Ali'nin tüm zamanların en büyük dövüşlerinden olan Joe Frazier ile dövüşünde giydiği şortun 6 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği ön görüldü.

"Thrilla in Manila" olarak bilinen maç, boks tarihinin en unutulmaz ve acımasız maçlarından biri olarak hatırlanıyor.