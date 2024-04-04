Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta hayırseverin bağışladığı 20 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde bir hayırseverin bağışladığı 20 bin meyve fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta hayırseverin bağışladığı 20 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde bir hayırseverin bağışladığı 20 bin meyve fidanı vatandaşlara dağıtıldı.

        Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu'nun organize ettiği fidan dağıtımı, Of Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi.

        Portakal, limon, yeni dünya, hurma, keçiboynuzu fidanlarının dağıtımında konuşan Sarıalioğlu, fidan dikiminin önemine işaret etti.

        Sarıalioğlu, şunları söyledi:

        "Böylesi güzel bir ilçede, böylesi güzel bir uygulamanın ne kadar yerinde olduğunu hep birlikte müşahede ettik. İnsanlarımız meyve fidanlarını büyük bir heyecanla alıyorlar. İnşallah usulüne göre dikeceklerdir. Fidana iyi bakım yapıldığında o ürünün nasıl ortaya çıktığını da çocuklarımızın bizzat görmesini istiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. 20 bin meyve fidanı gerçekten çok ciddi bir rakam. Bu hayır işinde bize katkı veren Necati Uçar ağabeyimize de teşekkür ediyorum. Onun emeği çok büyük. Allah ondan razı olsun. İnşallah verimli olur, bereketli olur. Daha güzel bir ilçe, daha güzel bir Türkiye için elimizden geleni yapacağız."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        TFF'den Süper Kupa açıklaması!
        Altında bir rekor daha!
        Altında bir rekor daha!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bayramda hava nasıl olacak?
        Bayramda hava nasıl olacak?
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Beşiktaş'tan art arda müjdeler
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        Türkan Şoray cenazeye neden katılmadı?
        İşte ilk 11'ler!
        İşte ilk 11'ler!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!

        Benzer Haberler

        Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, mazbatasını aldı
        Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, mazbatasını aldı
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, mazbatasını aldı
        Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, mazbatasını aldı
        Trabzon Barosu Başkanı Aydın'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla...
        Trabzon Barosu Başkanı Aydın'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla...
        Trabzon'da sahilde ölü yunus bulundu
        Trabzon'da sahilde ölü yunus bulundu
        Trabzon'da öğrenciler, "Dünya Sokak Hayvanları Günü"nde kedi ve köpek kulüb...
        Trabzon'da öğrenciler, "Dünya Sokak Hayvanları Günü"nde kedi ve köpek kulüb...
        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı