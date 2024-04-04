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        Haberler Gündem Güvenlik MGK toplantısı sona erdi

        Son dakika haberi MGK toplantısı sona erdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapıldı. MGK Bildirisinde, bölgenin geleceğinde terör örgütleri ve destekçilerine yer verilmeyeceği, terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin, terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edildiği kaydedildi. Ayrıca açıklamada, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerle ilgili olarak huzur ve güven ortamı içerisinde güçlü demokrasi geleneğimize yaraşır şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 18:31 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:03
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        MGK toplantısı sona erdi
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        Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.45'te başlayan toplantı, 2,5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

        Bildiride, bölgenin geleceğinde terör örgütlerine ve destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altının çizildiği vurgulanarak, "PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızı ve temsilciliklerimizi hedef alan saldırılarının yakından takip edildiği belirtilmiştir. Terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin, terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Bildirisinde, uluslararası topluma, Gazze halkına, yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların sona erdirilmesi, kalıcı barış çabalarına destek vermesi çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

        MGK bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

        Millî Güvenlik Kurulu, 4 Nisan 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır.

        Toplantıda;

        TERÖRE KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR

        1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ VE DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla gerçekleştirilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

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        IRAK'LA UZUN VADELİ İLİŞKİLER

        2. Komşumuz Irak ile oluşturulan stratejik iş birliği zemininin her geçen gün güçlenmesinden duyulan memnuniyet ifade edilmiş; müreffeh bir bölge ve gelecek inşa etmek maksadıyla güvenlik, ekonomi, enerji ve ulaştırma alanları başta olmak üzere müşterek ve çok boyutlu gayretlerin uzun vadeli bir anlayışla sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır.

        TERÖR ÖRGÜTLERİ VE DESTEKÇİLERİ

        3. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine ve onların destekçilerine hiçbir surette yer verilmeyeceğinin altı çizilmiş; terör örgütlerini cesaretlendiren tüm aktörlerin aklıselimle hareket ederek terörle irtibatlarını kalıcı şekilde ve gecikmeksizin kesmesinin önemine işaret edilmiştir.

        AVRUPA'DA YAŞANAN PROVOKASYONLAR

        4. PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı ve temsilciliklerimizi hedef alan saldırılarının yakından takip edildiği belirtilmiş; bölücü terör örgütünün gerçek yüzünü gözler önüne seren menfur saldırıların engellenmesi ve sorumluların cezalandırılması hususunda mesuliyeti bulunan devletlere, terör örgütlerine müsamaha göstermelerinin er ya da geç kamu düzenlerinin bozulması ve nihayetinde kendilerinin de terörün hedefi hâline gelmeleri ile neticeleneceği gerçeği bir kez daha hatırlatılmıştır.

        GAZZE'DEKİ İNSANLIK DIŞI UYGULAMALAR

        5. Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen Gazze’deki katliamı sürdüren İsrail’in uluslararası hukuku yok sayan saldırı ve insanlık dışı uygulamalarına engel olunmamasının, uluslararası sistemin hâlihazırdaki yıpranmışlığını artıracağı ve meşruiyetinin daha fazla sorgulanmasına yol açacağı ifade edilmiştir.

        BARIŞ ÇABALARINA DESTEK ÇAĞRISI

        Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen katliamların neticeleri ile yalnızca faillerin değil iş birlikçilerin de yüzleşmek zorunda kalacağı vurgulanmış; uluslararası topluma, Gazze halkına ve yardım kuruluşlarına yönelik saldırıların bir an evvel sona erdirilmesi ve bölgeye kapsamlı insani yardım ulaştırılması ile kalıcı barış için gösterdiğimiz çabalara destek vermesi çağrısında bulunulmuştur.

        31 MART YEREL SEÇİM MESAJI

        6. 31 Mart 2024 mahallî idareler genel seçimlerinin, vatandaşlarımızın feraseti ve tüm kurumlarımızın gayretli çalışmalarıyla huzur ve güven ortamı içerisinde güçlü demokrasi geleneğimize yaraşır şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyulduğu vurgulanmıştır.

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