Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, mazbatasını aldı
AK Parti'den Çaykara Belediye Başkanı seçilen Hanefi Tok, mazbatasını aldı.
AK Parti'den Çaykara Belediye Başkanı seçilen Hanefi Tok, mazbatasını aldı.
Tok, beraberindeki Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Selçuk ile İlçe Seçim Kuruluna geldi.
Mazbatasını alan Tok, göreve başladı.
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