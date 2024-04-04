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        Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti

        Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 13:55 Güncelleme: 04.04.2024 - 13:55
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        Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti
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        Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

        Büyükelçi, beraberindeki heyetle birlikte ziyarette bulunduğu Vali Yıldırım ile bir süre görüştü.

        Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Jeong'a, Vali Aziz Yıldırım ziyaret anısına hediye sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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