Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Trabzon Valiliği'ni ziyaret etti
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Yeondoo Jeong, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Büyükelçi, beraberindeki heyetle birlikte ziyarette bulunduğu Vali Yıldırım ile bir süre görüştü.
Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Jeong'a, Vali Aziz Yıldırım ziyaret anısına hediye sundu.
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