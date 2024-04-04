Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı hakem yorumu

Bülent Yıldırım: Arkadan sol kolu ile itilmesiyle bir ihlal var. Oyuncuyu bozuyor. İlk olarak ceza alanı dışında. Oyuncu doğrudan kaleye gidebilecek açıda değil. Henüz daha topa sahiplik anlamında soru işareti var. Bariz gol şansını andırıyor, hakem de takdirini bu yönden kullansa eleştirmezdim. Hakemin kararına saygı duyuyor ve sarı kartı doğru buluyorum.