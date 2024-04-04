Rusya Kharkiv'e saldırılarını sıklaştırıyor: On binlerce kişinin elektriği kesildi

Rusya, Ukrayna Savaşı'nda Kharkiv kentine yoğun saldırılar düzenlemeye başladı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırıyla savaşın başlangıcından bu yana ilk defa Kharkiv'i hedef alan Rusya, bugün de dronelarla bir saldırı düzenledi. En az dört kişinin öldüğü bildirildi.

Ukrayna'nın Kiev'den sonraki en büyük kenti olan Kharkiv'de yüksek katlı apartman bloklarının ve müstakil evlerin vurduğu bildirilirken, Kharkiv Bölge Valisi Oleh Synehubov ölenlerin üçünün kurtarma görevlileri olduğunu duyurdu. Vali ayrıca 12 kişinin yaralandığını ve üçünün durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Ukrayna Enerji Bakanlığı, Rusya gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Kharkiv kenti ve çevresindeki bölgede yaklaşık 350 bin kişinin elektriğinin kesildiğini belirtti.

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Kharkiv 1.4 milyon nüfusla ülkenin en büyük ikinci kenti. Rusya sınırına ise 50 km uzaklıkta.