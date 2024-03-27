Rusya 2 yıl sonra yeniden Kharkiv'e saldırdı

Kharkiv bölge polisi, Rusya'nın savaşın başlangıç yılı olan 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna'nın Kharkiv şehrine güdümlü bombalarla saldırdığını duyurdu.

Polis, saldırı sonucu bir okul ile bir yerleşim bölgesinin zarar gördüğünü bildirdi.

Bölge polisinin soruşturma departmanı başkanı Serhiy Bolvinov, "Kharkiv 2022'den bu yana ilk kez hava bombalarıyla vuruldu" dedi.