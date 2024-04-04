İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Denizköşkler Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıllık 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildi.

BALKONA DUVAR YAPMAMIŞLAR DHA'da yer alan habere göre işlemlerin tamamlanmasıyla binanın yıkımına geçildi. Bina, ekipler tarafından yıkılırken, bitişiğinde bulunan binadaki dairelerin balkon duvarının olmadığı ortaya çıktı.

BİNA DUVARSIZ KALDI REKLAM Bina ile birlikte balkondaki duvarlar da yıkılınca, bina duvarsız kaldı. Binada yaşayanlar, Avcılar Belediyesi ve müteahhit ile görüşerek zararlarının karşılanmasını istedi.

"PVC'LERİ BİZİM BİNAYA MONTE ETMİŞLER" Yıkım müteahhidi Önder Yıldırım, bu olayda hiçbir yükümlülükleri olmadığını ama zararı karşılayacaklarını belirterek, "Yan bina bizim yıktığımız binanın duvarını kullanmış. PVC'leri bizim binaya monte ederek oturtmuşlar.