Trump, İtalya Başbakanı Meloni'yi malikanesinde ağırladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya geldi.

Meloni, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9-12 Ocak tarihlerindeki Roma seyahati öncesi, Trump'ı ziyaret etti.

İtalya Başbakanı'nı Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayan Trump, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün harika bir kadın ile birlikteyim. Kendisi Avrupa'yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor." ifadelerini kullandı.