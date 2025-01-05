Sağanak ve kar yağışı sürüyor! 2 bölge için önemli uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İstanbul Kısmen Güneşli 10° Ankara Yağmurlu 8° İzmir Güneşli 15° Antalya Parçalı bulutlu 17° Trabzon Yağmurlu 10° Bursa Bulutlu 7° Adana Parçalı bulutlu 16° Diyarbakır Bulutlu 6° Gaziantep Bulutlu 6° Ağrı Yağmurlu -4° REKLAM Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği de öngörülüyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında da çığ tehlikesi bulunuyor.