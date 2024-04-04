Trabzonspor kafilesine coşkulu karşılama

Kafile, daha sonra kulübün otobüsüyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

"Adalet istiyoruz" ve "TFF istifa" sloganları atan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Bordo-mavili taraftarlar, maçın ardından kente gelen Trabzonspor kafilesi için Trabzon Havalimanı'nda meşale ve marşlar eşliğinde karşılama düzenledi.

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