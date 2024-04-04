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        Trabzonspor kafilesine coşkulu karşılama

        Trabzon'da taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor kafilesini coşkuyla karşıladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 02:21 Güncelleme: 04.04.2024 - 02:21
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        Trabzonspor kafilesine coşkulu karşılama
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        Trabzon'da taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor kafilesini coşkuyla karşıladı.

        Bordo-mavili taraftarlar, maçın ardından kente gelen Trabzonspor kafilesi için Trabzon Havalimanı'nda meşale ve marşlar eşliğinde karşılama düzenledi.

        "Adalet istiyoruz" ve "TFF istifa" sloganları atan taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

        Kafile, daha sonra kulübün otobüsüyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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