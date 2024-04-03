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        Trabzonspor'dan olaylı maçta tutuklanan taraftarla ilgili açıklama

        Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynanan müsabaka sonrasında tutuklanan bordo-mavili taraftarlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 19:31 Güncelleme: 03.04.2024 - 19:31
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        Trabzonspor'dan olaylı maçta tutuklanan taraftarla ilgili açıklama
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        Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynanan müsabaka sonrasında tutuklanan bordo-mavili taraftarlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Ertürk, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

        "Haksız ve hukuka aykırı bir şekilde 17 gündür tutuklu bulunan 4 taraftarımızın tutukluluk süreçleri halen daha devam etmektedir. Basit yaralamaya teşebbüs suçundan 17 gündür tutuklu bulunan taraftarlarımızın tutukluluğa itiraz dilekçeleri iki kez ‘jet hızıyla’ reddedilmiştir. Ancak aynı ‘hassasiyet’ Fenerbahçeli bir kısım futbolcular hakkında yapılan şikayet başvuruları için geçerli olmamış, dilekçeler 17 gün boyunca Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işleme alınmamıştır. Buradan yüksek sesle soruyoruz;

        1- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet dosyalarına ilişkin süreci 17 gündür neden başlatmamıştır?

        2- Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı bu süreci ne zaman başlatmayı düşünmektedir?

        3- Haklarında suç duyurusu bulunan özellikle yabancı oyuncular ilerleyen zamanlarda yargılama sürecine dahil edilmeden ülkeyi terk ederlerse bunun sorumluluğunu ve meydana gelebilecek maddi/manevi zararları kim üstlenecektir?

        Hukuk eğilip bükülmemeli, herkese eşit uygulanmalıdır.

        Adli yargı nezdinde yürütülmekte olan soruşturma dosyasının ve taraftarlarımızın yapmış oldukları şikayet başvurularının sonuna kadar takipçisi olacağımızı, bu uğurda asla geri adım atmayacağımızı altını çizerek vurguluyoruz.

        Bugün adaleti eşit dağıtma cesareti gösteremeyenlerin yarın adalet isteme hakkı olamaz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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