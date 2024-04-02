Trabzon'da 21 ülkeden çocuk ve gençlerin yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı

Trabzon'da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinlikleri kapsamında "Dünya Çocukları Trabzon'da" konulu karma resim sergisi açıldı.

Trabzon Valiliği öncülüğünde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile eğitimci ressam Veysel Acar'ın koordinatörlüğünde hazırlanan sergi, Güzel Sanatlar Galerisi'nde izlenime sunuldu.

Sergide, Kuzey Makedonya'nın Manastır (Bitola) kentinde bulunan "The Small Montmartre of Bitola" çocuk atölyesi tarafından 55 yıldır düzenlenen yarışmalara katılarak derece elde eden, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 21 ülkeden 68 eser yer alıyor.

Serginin açılışına katılan Vali Aziz Yıldırım, Mustafa Kemal Atatürk'ün Manastır kentinde askeri okulda okuduğunu hatırlattı.

Yıldırım, çocuk atölyesi tarafından 55 yıldır yapılan yarışmada yer alan seçkin eserlerle açılan serginin, Türkiye'de ilk kez Trabzon'da beğeniye sunulduğunu belirterek "Bizim için gurur vesilesi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Böylesine güzel ve renkli bir faaliyetin Trabzon'da açılmasına vesile oldular." dedi.

Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye ettiğini anımsatan Yıldırım, sergiyi gezmek için gelen Dumlupınar İlkokulu öğrencilerinin bayramını kutladı.