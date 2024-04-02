Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Kaya, seçim sonucunu değerlendirdi:

Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ahmet Kaya, "Biz kamucu, halkçı bir belediyecilik anlayışıyla kapısı, gönlü açık bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz." dedi.

Kaya, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, uzun süredir verdikleri mücadelenin sonucunu aldıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uzun zamandır Trabzon'da partilerinin istediği sonucu alamadığını ifade eden Kaya, "Bugün kazanılan bir seçim varsa bu bize inanan insanlar sayesindedir. Bu insanlar sadece bir partiyle sınıflandırılacak insanlar değil, bu insanlar Trabzon'un daha güzel, daha yaşanılabilir bir kent olması adına adaletsizliklerin, haksızlıkların bitmesi adına bu kentin yüzü gülen insanların kenti olması adına bizlere destek olan her parti ve görüşteki Trabzonlu hemşehrilerimdir. Hepsine teşekkürler." diye konuştu.

Kaya, seçim çalışması önce verdiği sözlere değinerek, şunları söyledi: "Her ay düzenli olarak vatandaşlarımızla buluşacağız. Derdi, önerisi ve eleştirisi olan her ay düzenli olarak yapacağımız halk buluşmalarında bizlerle, belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle derdini, sıkıntısını, önerisini düşüncesini paylaşma olanağı bulacak. Buna sizler de tanıklık edeceksiniz, bizleri sokakta, vatandaşın yanında, dolmuş duraklarında ve yanınızda göreceksiniz. Biz kamucu, halkçı bir belediyecilik anlayışıyla kapısı, gönlü açık bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Allah kimseyi de bizleri de mahcup etmesin."

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise yepyeni bir sürece girdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "İnananlar, 'Bu ülkeyi değiştireceğiz.' diyenler bugün kazandı. Bunu siz sağladınız, alanda olmak bizlerin göreviydi ama cefakarca, fedakarca yıllarca kaybede kaybede bıkmadan, usanmadan dimdik ayakta duran örgütlerimiz ve siz gizli kahramanlar bu hikayeyi yazdı. Biz biliyorduk ki sadece çocuklarımıza değil, torunlarımıza da yaşayabilecek bir ülke bırakmak boynumuzun borcuydu. Bugün atılan bir adım ama bazı adımlar var ki bir asra bedeldir. 31 Mart'ta attırdığımız adım o bir asra bedel olan adımdır."