Trabzonspor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

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