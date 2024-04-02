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        Trabzonspor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 10:32 Güncelleme: 02.04.2024 - 10:32
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        Trabzonspor, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

        MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

        Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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