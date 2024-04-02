Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25.2 artarak 295 bin 519 adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart dönemindeki otomobil satışlarına bakılacak olursa, yılın ilk üç ayında satılan otomobil sayısı geçen yıla göre yüzde 33 artışla 233 bin 289 adet seviyesine çıkarken, bu dönemde hafif ticari araç satışları da yüzde 2.6 oranında arttı ve 62 bin 130 adede yükseldi.

Otomotiv pazarında Mart ayındaki büyüme oranı ise hız kesti. ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Mart ayında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mart ayına göre yüzde 5.7 büyüdü ve 109 bin 828 seviyesine çıktı. REKLAM SONUÇLARIN 3 SEBEBİ VAR Sektör yetkilileri, pazarda elde edilen bu sonuçları üç temel faktöre bağlıyor. Bunların ilki, tüketicinin seçim sonrası fiyat artışı beklentisi içerisinde olması şeklinde ifade ediliyor. İkinci olarak da, ÖTV muafiyetli satışların toplam satışlar içerisindeki yükselen payı gösteriliyor. Marka yetkilileri, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen otomobil satışlarının yüzde 35'inin ÖTV muafiyetli olduğunu belirtiyor. Pazarın sergilediği performansın üçüncü temel sebebi olarak da, geçtiğimiz yıl araç bulamayan ve artık yenilenme ihtiyacı duyan araç kiralama şirketlerinin filolarını yenilemeye başlaması gösteriliyor. TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK MART AYI Böylece 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre yüzde 50.9 oranında büyüyen pazar, geçtiğimiz ay tüm zamanların en yüksek Mart ayı olarak da kayıtlara geçti.

Mart ayında, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.9 artarak 87 bin 71 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 7.9 oranında küçüldü 22 bin 757 adede geriledi. REKLAM PAZARIN YÜZDE 89'U A,B VE C Ocak-Mart döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçların oluşturduğu görülüyor. C segmenti otomobiller 133 bin 712 adetle yüzde 57,3 pay, B segmenti otomobiller 71 bin 917 adetle yüzde 30,8 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 51,7 pay, 120 bin 699 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 28,5 pay ve 66 bin 451 adet satış ile Sedan, yüzde 18.1 pay ve 42 bin 145 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI 4 KAT ARTTI Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde de, yılın ilk üç ayında benzinli otomobil satışları 156 bin 396 adetle yüzde 67 pay, hibrit otomobil satışları 33 bin 131 adetle yüzde 14,2 pay, dizel otomobil satışları 25 bin 268 adetle yüzde 10,8 pay, elektrikli otomobil satışları 16 bin 556 adetle yüzde 7,1 pay ve otogazlı otomobil satışları 2 bin 38 adetle yüzde 0,9 pay aldı.