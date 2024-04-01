Trabzonspor Kulübünden PFDK sevkleriyle ilgili açıklama:

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılan sevklere ilişkin açıklamada bulundu.

Bordo-mavili kulüpten "Yolun Sonu" başlığıyla yapılan açıklamada, "TFF tarafından PFDK'ye yapılan sevkler korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir." ifadesine yer verildi.

"Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik 'saldırısını' sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ye sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: