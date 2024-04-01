Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Hayatını kaybeden Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi

        Trabzon'da hayatını kaybeden Trabzonspor'un altyapı futbolcusu 13 yaşındaki Mirkan Kurt'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayatını kaybeden Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da hayatını kaybeden Trabzonspor'un altyapı futbolcusu 13 yaşındaki Mirkan Kurt'un cenazesi toprağa verildi.

        Ortahisar ilçesindeki bir inşaatta yüksekten düşen ve kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kurt için Of ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz ile vatandaşlar katıldı.

        Mirkan Kurt'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

        Baba Ahmet Kurt'a taziye dileklerini ileten teknik direktör Avcı, cenaze törenine katılan Kurt'un takım arkadaşlarıyla da yakından ilgilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK sevkleri açıklandı
        PFDK sevkleri açıklandı
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Bakan Şimşek'ten seçim açıklaması
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        İş dünyasından seçim değerlendirmesi
        İş dünyasından seçim değerlendirmesi
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum

        Benzer Haberler

        Doğu Karadeniz kırsalı yaşlandı; kültür aktarımı tehlikede
        Doğu Karadeniz kırsalı yaşlandı; kültür aktarımı tehlikede
        Trabzon'da AK Parti'li Genç, başkan seçildi; AK Parti 11, CHP 2, MHP 2, İYİ...
        Trabzon'da AK Parti'li Genç, başkan seçildi; AK Parti 11, CHP 2, MHP 2, İYİ...
        Trabzonspor'un 11 yaşındaki altyapı futbolcusu, inşaattan düşüp öldü
        Trabzonspor'un 11 yaşındaki altyapı futbolcusu, inşaattan düşüp öldü
        Türkiye sandık başında
        Türkiye sandık başında
        Trabzon'da seçmen sandık başında
        Trabzon'da seçmen sandık başında
        Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı
        Trabzon'da çıkan örtü yangını kontrol altına alındı