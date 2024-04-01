Hayatını kaybeden Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi

Törene, Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulüp yönetim kurulu üyesi Derviş Köz ile vatandaşlar katıldı.

Ortahisar ilçesindeki bir inşaatta yüksekten düşen ve kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Kurt için Of ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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